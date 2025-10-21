Storie di ex. Pettinari torna al gol, si sblocca anche Lanini

Si sbloccano in Serie C due attaccanti. Secondo spezzone per Stefano Pettinari e prima rete decisiva nella Ternana (Vallocchia titolare) che passa a Campobasso (0-1): l’attaccante romano entra nella ripresa e decide il match con un destro al volo (non impeccabile l’estremo molisano). Gol da tre punti anche per Eric Lanini, alla settima partita con il Novara (Ghiringhelli ancora out dopo la lesione del crociato del ginocchio sinistro subita a febbraio) che di testa regala l’1-0 finale ai piemontesi sull’Arzignano.

Restando in terza serie, nel girone A prima vittoria in campionato per la Pro Patria (0-1 in casa Virtus Verona) firmata da Udoh (3ª rete) dopo un dribbling sul portiere; festeggia Aimo Diana l’importante successo dell’Union Brescia (out Guglielmotti, operato dopo la rottura del crociato e Vido, problema muscolare) a Lecco (0-1) raggiunto al secondo posto, ma il Vicenza (nove vittorie e un pareggio) di Cavion resta sette punti davanti dopo il 3-1 all’Albinoleffe. Bene il Renate di mister Foschi (2-0 alle Dolomiti Bellunesi), nel Trento (1-1 a Lumezzane) che si fa raggiungere nel finale, Fiamozzi, nell’undici con Pellegrini e Capone, costretto al forfait dopo 10 minuti.

Nel girone B, non c’è storia nel big match di giornata: a Ravenna (Solini in campo) l’Arezzo dilaga 0-3 e sale in vetta in solitudine. L’assist di Cianci nel vantaggio toscano, la chiude in contropiede il 4° centro stagionale (tutti da subentrato) di Momo Varela, tra i pali "Jack" Venturi colleziona il sesto clean sheet. In difficoltà Michele Pazienza sulla panchina della Torres alla sesta sconfitta (0-2 Forlì), comunque confermato dalla dirigenza sarda, assist di Eusepi nella Samb che però cede 2-1 al Livorno.

Nel girone C, colpaccio del Monopoli di Alberto Colombo, che supera fuori casa (0-1) il Crotone (Maggio delude, Calvano resta a guardare, Andreoni infortunato), nella Cavese che sorprende l’Audace Cerignola (1-3), Sorrentino guadagna e segna un penalty (3° gol), seconda presenza per l’ultimo arrivato Alessio Luciani.

Serie B. Nel Pescara che rimonta due gol alla Carrarese, si rivede Okwonkwo nell’azione del definitivo pareggio. L’attaccante nigeriano, al terzo spezzone con gli abruzzesi, controlla un difficile pallone e dalla sinistra serve Di Nardo per il 2-2 finale. Dopo le prime sei gare senza sconfitte, secondo ko di fila per Max Alvini: a Frosinone passa 0-1 il Monza (seconda panchina consecutiva per Lucchesi), prossimo avversario della Reggiana. Nel match più atteso finisce 1-1 tra Palermo e Modena: rosanero senza gli infortunati Bardi e Bani, Brunori non incide, nei canarini che restano al comando ottima la prova di Sersanti, mentre Cauz resta a guardare.

Dilettanti. In serie D, costa cara la sconfitta interna (0-1) della Reggina contro il Vigor Lamezia a Bruno Trocini, esonerato dalla panchina dei calabresi. Deludente fin qui il campionato della nobile decaduta, al 13° posto del girone I, con Adriano Montalto (in rosa anche l’ex granata Porcino) senza reti e tre giornate di squalifica per un’espulsione subita alla quinta giornata. Nel girone C, l’esordio a match in corso di Igor Radrezza, nuovo acquisto della Clodiense che vince 0-1 contro l’Unione la Rocca Altavilla, dopo l’errore dal dischetto dei padroni di casa con Rachid Arma dopo 4 minuti di gioco. A 40 anni, non è ancora tempo di abbandonare le competizioni per Marcos Espeche, ultimo campionato in serie C nel Pontedera. Il difensore argentino, per anni bandiera della Lucchese, sta giocando con l’Atletico Lucca (stessi colori rossoneri della più celebre formazione cittadina) che attualmente guida la classifica del girone A di Prima categoria toscana.

Matteo Genovesi