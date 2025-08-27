Tutto il mondo di Andrija Novakovich : "Da solo o in coppia, a me basta giocare"

Ha già assaggiato il campo domenica a Palermo, ma per vedere Andrija Novakovich al top i tifosi della Reggiana dovranno aspettare ancora un pochino. Intanto il 28enne attaccante statunitense, d’origine serba, ieri si è presentato ai media.

Novakovich, a Reggio la voleva già Nesta due anni fa, come mai il matrimonio non ci fu? "La verità è che non tutto dipendeva da me, c’erano anche degli aspetti extracalcio… diciamo che ora sono molto felice di essere qui".

Proprio col mister romano lei ha vissuto la sua annata più prolifica: a Frosinone con ben 11 gol. Come ci è riuscito Nesta? "Beh, mi lasciava giocare… (ride, ndr) La verità è che io cerco sempre di fare la cosa giusta affinché la squadra faccia gol. Se segno io, bene; se segna un mio compagno, bene. Certo, essendo un attaccante so che tutti guardano anche alle statistiche. Forse devo imparare a essere un po’ più egoista in zona gol".

Il primo impatto con Dionigi? "Molto buono. Ho visto come gioca la squadra, anche in Coppa Italia. Il sistema è molto chiaro, il gioco che propone mi piace, stimola molto gli attaccanti. Per me è un’ ottima cosa: crea gioco per loro per farli segnare, con molti cross".

A quando risalgono i primi contatti con la Reggiana? "Un paio di mesi fa mi sono visto col direttore sportivo Fracchiolla, che conosco dai tempi di Lecco. In quell’occasione abbiamo fatto due chiacchiere, poi i contatti si sono fatti sempre più stretti. La trattativa è stata lunga, ma eccomi qua".

Il fatto che la Reggiana l’abbia acquistata a titolo definitivo e con un contratto triennale l’ha aiutata nella decisione? "Mi è piaciuto subito il progetto, ed essere acquistato e non più girare in prestito sicuramente mi dà una motivazione in più per dare tutto per questa maglia, in una società seria che ha obiettivi precisi".

Che tipo di attaccante è? Prima punta che ama giocare da solo o che si adatta anche a una fase offensiva a due? "L’importante è giocare in avanti, da solo o con un compagno di ruolo è indifferente. Tutto dipende dal mister".

In una stagione, quella passata, dove non è andata benissimo per lei, alla Reggiana ha saputo fare male: un assist e un gol con la maglia del Bari… "In realtà fino a gennaio mi sentivo molto bene, poi ho avuto l’infortunio al ginocchio e ci ho messo un po’ a rientrare. Come squadra non abbiamo concluso bene la stagione, ma personalmente sono stato contento del mio rendimento".

Fisicamente come si sente? "Mi manca ancora qualcosina ma cercherò di essere al top il prima possibile".

Conosceva già qualcuno dei nuovi compagni? "Di nome tutti. Un pochino di più Stulac perché tutte le volte che ci siamo affrontati in passato, essendo lui sloveno, abbiamo parlato nella nostra lingua prima delle partite".

I suoi genitori sono serbi, e lei ha una altezza ragguardevole (1 metro e 94, ndr) come mai non ha scelto il basket? "Fino a un certo punto ho praticato entrambi gli sport, poi visto che ero più forte a giocare a pallone…"

I suoi idoli sportivi? "Beh…come tutti i serbi, Nole Djokovic. Come calciatore, Ibrahimovic".

Chi è Andrija Novakovich fuori dal calcio? "Una persona molto tranquilla e un padre, prima di tutto. Non vedo l’ora di riabbracciare la mia famiglia, soprattutto le mie due bambine. Mi raggiungeranno presto".