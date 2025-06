Un figlio d’arte per l’attacco. Nel mirino c’è Corona

Davide Bozzolan, difensore mancino di proprietà del Milan è un nuovo giocatore della Reggiana. Arriva in prestito dal club rossonero che ha voluto mantenere il controllo di questa promessa nata nel 2004. Arriva invece a titolo definitivo, dall’Empoli, il centrocampista classe 2005 Francesco Vallarelli: un profilo su cui il ds Fracchiolla (che oggi alle 15,30 sarà presentato in sede) ha voluto investire dopo averlo avuto al Giugliano nella seconda metà della scorsa stagione. Si tratta di un giocatore molto duttile che può ricoprire un po’ tutti i ruoli della mediana. Dopo aver chiuso per Damiano Basili (trequartista del 2004 ex Pergolettese) la Reggiana investe quindi su un altro giovane che diventa di proprietà in attesa di perfezionare anche altri ‘colpi’. Il più vicino porta il nome di Filippo Missori, terzino destro, sempre del 2004, di proprietà del Sassuolo. Se non ci saranno colpi di scena, sarà lui l’alter ego di Riccardo Fiamozzi a cui è stato proposto un contratto annuale. Dionigi si fida molto dell’ex Empoli che ha finito la stagione in crescendo e così i granata avrebbero due profili (giovane ed esperto) con cui coprire la corsia di destra. Continua poi il dialogo con il Palermo che per questa sessione di mercato sembra essere diventato un vero e proprio ‘compagno d’affari’. L’interesse più ‘datato’ riguarda Aljosa Vasic, forte centrocampista classe 2002 corteggiato anche dal Padova (sua ex squadra), ma con i rosanero si sta parlando anche di altri profili. Dialogo in corso per Dario Saric, nell’ultima parte di stagione al Cesena e ‘killer’ dei granata nel derby di ritorno vinto per uno a zero dai romagnoli. Il nodo qui è l’ingaggio anche perché (sempre con il Palermo) bisognerà capire come risolvere la questione legata a Leo Stulac. Il play era ai margini in Sicilia ed è arrivato in Emilia con grandi aspettative che purtroppo sono state deluse anche qui. Per lui le strade sembrano chiuse in entrambe le direzioni, ma il prestito con cui la Reggiana lo aveva prelevato la scorsa estate era biennale: si cerca un’alternativa per uscire dall’impasse. Sempre dalla Sicilia, dopo un anno di apprendistato al Pontedera (Serie C) potrebbe arrivare l’attaccante Giacomo Corona (nella foto), corazziere di 195 cm autore di 11 gol e 5 assist in 2039 minuti (poco più di 22 partite ‘piene) e figlio d’arte, visto che il padre ‘Re Giorgio’ è stato bomber con Catanzaro, Messina, Mantova e Catania.

Work in progress anche per il settore giovanile dove Alberto Gilli, terzino destro classe 2008, sarà uno dei punti di forza della Primavera 2 dopo un’ottima stagione nell’Under 17 (24 presenze e 3 gol).