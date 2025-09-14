Un Motta superlativo salva i granata. A Castellammare preso un punto d’oro

JUVE STABIA 0 REGGIANA 0

JUVE STABIA (3-4-2-1) Confente; Ruggero, Giorgini, Stabile (dal 33’ st Varnier); Carissoni, Leone (dal 14’ st Mannini), Correia, Cacciamani (dal 14’ Pierobon); Mosti, Piscopo (dal 1’ st Gabrielloni); Candellone (dal 25’ st Brunete). A disp.: Boer, Reale, Baldi, Duca, Maistro, Zuccon, De Pieri. All: Abate.

REGGIANA (3-4-2-1) Motta; Papetti, Rozzio, Quaranta (dal 37’ st Bonetti); Marras, Reinhart (dal 34’ st Charlys), Mendicino (dal 1’ st Bertagnoli), Rover (dal 34’ st Bozzolan); Tavsan (dal 1’ st Girma), Portanova; Gondo. A disp.: Seculin, Saro, Vallarelli, Novakovich, Libutti, Tripaldelli, Lambourde.

Arbitro: Perri (Preti-Zanellati) IV uomo: Crezzini Var: Prontera (Santoro)

Note: ammoniti: Mosti, Dionigi, Mannini, Correia, Ruggero. Spett.: 4.090

Motta vola e la Reggiana strappa un punto d’oro a Castellammare. Per il bel gioco, ci sarà tempo, ammesso che sia possibile farlo sotto un sole cocente e con un centrocampo davvero impalpabile e che ha fatto fatica a gestire la sfera fin dalle prime battute. Alla fine le cifre inchioderanno la mediana: 72% di possesso palla per la Juve Stabia, ma gli errori tecnici ci sono stati in tutte le zone del campo. Dionigi incassa così il primo pareggio in campionato della propria gestione (l’altro era arrivato in Coppa Italia, 1 a 1 a Empoli) nonché il primo ‘clean sheet’. La porta inviolata mancava dal 12 gennaio (Reggiana-Bari 0-0) e lo stesso segno ‘x’, in Serie B, non si abbinava ai granata dal 16 marzo (beffardo 2 a 2 con la Samp, in panchina c’era Viali).

Il primo tempo è stata la frazione più difficile, con Rover a sinistra e Marras a destra (invertiti rispetto al solito) la Reggiana ha fatto fatica a contenere Carissoni e Cacciamani, quest’ultimo autore della discesa (con cross) che al 14’ ha costretto Motta all’uscita d’emergenza. La palla è rimasta pericolosamente in area, ma Carissoni ha sparato alto. Al 25’ Papetti ha deviato in angolo una conclusione insidiosa di Mosti mentre al 38’ è iniziato lo show di Motta: bravo a non farsi infilare dalla conclusione rasoterra di Piscopo. All’intervallo Dionigi è corso ai ripari: fuori Mendicino e Tavsan, impalpabili, dentro Bertagnoli e Girma che – pur senza brillare – hanno dato un po’ di sostanza in più alla manovra. Al 55’ Motta ha dovuto nuovamente usare gli effetti speciali per disinnescare una bella girata di Gabrielloni, ma l’azione chiave è arrivata al minuto 80. In un ‘mischione’ in area, Marras ha salvato sulla linea la conclusione a botta sicura di Mannini, ma poi lo ‘Spider Man’ granata ha murato Gabrielloni due volte: col petto e in uscita bassa. Alla faccia di quelli che da mesi mugugnano sulla scelta del portiere giovane e reclamano ‘un esperto’. Motta è un patrimonio del club ed è giusto dargli fiducia. Nessuna recriminazione per il gol di Rover al 58’: il fischio dell’arbitro aveva già segnalato l’offside di Gondo prima della conclusione.