Un murales per i 26 anni della Teste Quadre

Passione, amicizia, fedeltà, condivisione e… arte. Questi sono i valori migliori che può esprimere una tifoseria di calcio e che sono stati ben rappresentati alla festa delle Teste Quadre che si è tenuta sabato sera al circolo Pigal, uno dei ritrovi prediletti dello storico gruppo organizzato sempre al seguito della Reggiana, dove si è tenuta una bella e partecipatissima festa.

Per l’occasione è stato anche disvelato lo splendido murales, realizzato dal tifoso-artista Mattia Ferrarini. Una vera e propria opera d’arte, come detto, che fa capire quanta dedizione e amore ci siano dietro a quella che per molti è come una vera e propria seconda famiglia. L’opera era stata iniziata in primavera (nella foto a sinistra dopo qualche settimana di lavoro) ed è poi stata completata nelle ultime settimane, giusto in tempo per celebrare i 26 anni di vita delle ‘TQ’ che sono nate nel 1999 e che risiedono stabilmente in Curva Sud.

Si possono riconoscere gli elementi più caratterizzanti della nostra terra, dalla basilica di San Prospero alle vele di Calatrava, dal teatro Valli alla Pietra di Bismantova. Un trionfo di minuziosi dettagli e di colori da cui emergono anche i vessilli più caratterizzanti del gruppo. ‘Ti amerei anche se vincessi’ uno degli slogan autoironici più in voga tra le TQ - e riferito ovviamente alla Reggiana - la dice lunga sul fatto che il loro tifo e il loro senso di appartenenza vadano al di là dei risultati sportivi. In poche parole: non è mai ‘solo’ calcio. E anche queste sono dimostrazioni tangibili di come ci sia dietro molto di più.

Francesco Pioppi