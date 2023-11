Una partita che vale più di 3 punti. Battere l’Ascoli per alzare l’autostima

Tutte le vittorie valgono tre punti, ma ce ne sono alcune che in realtà hanno un peso specifico molto più elevato. Ed è un po’ quello che potrebbe accadere oggi, per più ragioni. La Reggiana alle 14 affronta infatti uno scontro diretto in ottica salvezza, ma non è solo questo. Ripartire col piede giusto dopo la brutta sconfitta di Cosenza (e la sosta) rimetterebbe i granata immediatamente in carreggiata e alimenterebbe quelle certezze che fino a qui sono state intermittenti. Ormai è chiaro: la continuità (anche all’interno della stessa partita…) è il vero tallone d’Achille della truppa di Nesta. Citando solo alcuni ‘estremi’, la Reggiana è stata bella, anzi bellissima, con Spezia, Venezia e Feralpi. Gagliarda con il Parma, sprecona con Bari e Lecco. Irriconoscibile invece con Ternana e Cosenza. I 15 punti raccolti rappresentano al momento un bottino sufficiente per tenersi alla larga dalle zone più pericolose ed evitare tensioni, ma è inutile negare che ci sia anche qualche rimpianto. Se togliamo il derby al ‘Tardini’, la squadra ha deluso quando doveva mettersi l’elmetto e dare battaglia. Spesso con un avversario, sulla carta, meno attrezzato. Anche per questo motivo oggi con l’Ascoli è lecito attendersi una dimostrazione di maturità e di alta caratura agonistica, ancor prima che tecnica. I marchigiani, reduci da tre sconfitte di fila, hanno silurato Viali e (ri)accolto quel satanasso di Castori. Uno degli specialisti della Serie B che ha sempre fatto della combattività delle proprie squadre un tratto distintivo. Difficile decifrare cos’abbia in testa l’ex tecnico del Carpi, ma il ritorno alla difesa a tre pare scontato, così come l’impiego dei veterani Viviano (tra i pali), Bellusci (in difesa) e Di Tacchio (a centrocampo). Se avrà risolto gli ultimi acciacchi, Falzerano dovrebbe agire sulla destra, mentre Masini potrebbe dare sostanza e qualità in mezzo. La Reggiana non avrà invece Szyminski che si è fermato nella rifinitura per (l’ennesimo…) problema muscolare e il suo posto sarà preso da uno tra Libutti e Sampirisi (al rientro con Pajac e Lanini). A centrocampo Cigarini o Kabashi mentre le altre posizioni paiono blindate, anche se Nesta è abituato a stupirci con ‘titolari’ nuovi.

Arbitrerà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno: per la Reggiana sarà la prima volta con una donna in B.

Infine, la prevendita, terminata con 1505 biglietti venduti, di cui 795 per il settore ospiti.