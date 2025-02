Cosa hanno in comune le ultime due sconfitte della Reggiana? Diverse cose, ma i numeri non mentono e allora spicca un aspetto su tutti: gli zero gol realizzati (2-0 a Bolzano col Sudtirol, 1-0 del Cesena domenica a Reggio). Non è una novità di questa stagione per i granata, che in diversi frangenti hanno fatto fatica a segnare.

Andiamo subito ai numeri: sono 24 i gol fatti, peggio hanno fatto solo Cosenza, Salernitana (con 23), Cararrese (21), Frosinone e Cittadella (20). Insomma, cinque squadre alle spalle: le stesse che sarebbe sufficiente lasciarsi dietro per mantenere la categoria. La sensazione che lascia la Reggiana è che per segnare e vincere debba sempre fare una prestazione maiuscola, totale, creando occasioni su occasioni (mai vittorie "sporche"), e che non possa fare a meno di Vergara e Portanova. Lo sappiamo: gli attaccanti a disposizione hanno diverse qualità, ma non sono dei cannibali d’area di rigore (Gondo, Pettinari e Vido, anche se quest’ultimo ha segnato 4 reti, una su rigore).

Vergara e Portanova sono imprescindibili. Hanno realizzato 4 reti a testa e sono anche i migliori assistman; Vergara in assoluto con 5 passaggi vincenti, e Portanova con 2 (come Vido).

E come va quando in campo mancano i due talenti campani? Non è una regola, perché all’andata proprio col Frosinone si vinse per 2-0 e Vergara non c’era. Però col Cesena mancava Portanova, ed ecco zero gol; a Bolzano assente Vergara, niente reti. A Bari niente Vergara, zero gol: poi il subentro al 58’, e Regia che passa da 2-0 a 2-2.

Un altro aspetto è che i "bonus" sono concentrati su pochi giocatori: a secco ci sono atleti che giocano tantissimo (Meroni, Ignacchiti, per dirne due). Dalla difesa arriva poco poco (solo Lucchesi a segno due volte). Insomma: i gol granata sono troppo dipendenti dai soli Vergara e Portanova, ed è lampante vedere come nell’attuale rosa della Reggiana abbiano trovato il gol soltanto 9 giocatori. Peggio soltanto la Carrarese con 8 (meglio di tutti il Modena con 17).

Portanova è anche uno dei giocatori più pericolosi dell’intero campionato con 55 tiri verso la porta (22 nello specchio, con i dati che si riferiscono al pre-Cesena). Solo Iemmello, Pio Esposito e Vazquez hanno calciato di più in tutta la B.

Tra i granata ci sono Gondo con 30 tiri (12 in porta), poi Sersanti 32 (12), Vergara 26 (11) e Vido con 22 (10). Certo Bardi e compagni non sono fortunati visto che hanno colpito 14 legni (come il Frosinone). Solo lo Spezia ha un numero più elevato: 15. Per Portanova ben 4 pali.