Renate alla seconda vittoria di fila. Prestazione sontuosa dei nerazzurri

La partita dello Stadium è rimasta in bilico solamente un paio di minuti scarsi, tra il gol dell’1-2 di Parlati e l’immediata replica di Spalluto. Minuti 77 e 79. Poi sempre e solo Renate, che coglie la seconda vittoria consecutiva in trasferta e mantiene intatta l’imbattibilità in questo interessante avvio di campionato, preparandosi al meglio alla ghiotta sfida casalinga di sabato prossimo contro il Brescia. Dove il pronostico è apertissimo, alla faccia del blasone e di tutto il resto. Anche perché la squadra vista ieri contro l’AlbinoLeffe ha ben impressionato per larghissimi tratti, con più gamba e più idee rispetto agli avversari. Specie in apertura, con l’Albinoleffe quasi sorpreso dalla partenza sprint dei nerazzurri, a cui sono sufficienti 130 secondi per sbloccare il risultato. L’acrobazia di Kolaj si candida già per il gol dell’anno in Brianza per un’esecuzione perfetta, potente e angolata.

L’AlbinoLeffe soffre il pressing del Renate, che colpisce in contropiede: al 13’ Calì di testa sfiora il raddoppio, Ruiz è una spina nel fianco anche a destra, anche se è dalla corsia mancina che nasce la sua iniziativa più pericolosa al 43’, peccato per la conclusione appena alta di Karlsson. L’AlbinoLeffe al 46’ ne cambia tre, ma il gol lo fa il Renate ed è proprio Ruiz Giraldo a coronare una prestazione perfetta incuneandosi in area e battendo Baldi. Scatto d’orgoglio dei bergamaschi poco dopo la mezz’ora col destro vincente di Parlati. Reazione immediata del Renate che con il neoentrato Spalluto ristabilisce le distanze di sicurezza sfruttando a dovere un cross da destra di Mastromonaco. Proprio quando il risultato sembra al sicuro, ci pensa Spedalieri a dare pepe al finale di gara intervenendo in ritardo in area su Sali: De Paoli dagli undici metri spiazza Nobile al 96’.