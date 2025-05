Renate avanza nei playoff con un pareggio contro Arzignano

MEDA (Monza e Brianza) Estremizza il concetto di “corto muso“, il Renate, che dopo 16 vittorie su 18 in campionato con lo scarto minimo, passa il primo turno dei playoff (incontrerà mercoledì la Giana) imponendo lo 0-0 contro l’Arzignano, che esce di scena per il peggior piazzamento in stagione regolare. Ma non ai punti e per quanto si è visto in campo ieri a Meda dove è l’Arzignano a fare la partita, a spingere e a ben impressionare. Il Renate gioca per il pari e lo ottiene tirando sostanzialmente tre volte verso la porta: nel primo tempo, dopo 35 minuti a contenere gli ospiti che partono decisamente meglio, con Anghileri che non mira il bersaglio da posizione favorevolissima e nella ripresa con Calì che si gira bene nel traffico (pallone che fa la barba al palo) e il tracciante di Vassallo. Mattioli è il più pericoloso nelle fila dell’Arzignano già al 19’ murato da Kolaj. Al 39’ il tiro cross di Cariolato da destra non è intercettato da nessuno e passa vicino al sette. Al 71’ contropiede ospite concluso dal gran diagonale di Mattioli col mancino, Nobile ci arriva con la punta delle dita senza che l’arbitro si accorga della deviazione decisiva e assegni un corner sacrosanto. A tempo scaduto l’incornata di Boccia non trova la porta.Ro.San.