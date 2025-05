Renate-Giana: finale al cardiopalma, Tirelli regala la qualificazione al 95'

MEDA (Monza e Brianza) Non siamo ai livelli di Inter-Barcellona, impossibile, ma il finale di Renate-Giana è di quelli da ricordare. Dopo tre minuti di check al Var, l’arbitro assegna un penalty al Renate. Minuto 88, calcia Plescia, Mangiapoco para ed evita il 2-1. Sette minuti di recupero, al quinto il patatrac. Uscita con sufficienza di Nobile che non trattiene la sfera, pallonetto col goniometro di Tirelli e gol-qualificazione che fa esplodere di gioia i tanti tifosi di Gorgonzola a Meda.

Ma partiamo dall’inizio. Ha bisogno di un assestamento la difesa del Renate, nei primi minuti, ma la Giana non approfitta degli scricchiolii. Specie al 4’ quando Capelli, libero, può calciare a rete ma lo fa centralmente. Il Renate punisce al primo cross pericoloso, arriva da destra per la testa di Delcarro, Mangiapoco respinge come può, irrompe Calì che segna il suo nono gol stagionale. È lui il vero (e unico) centravanti del Renate. Da qui in poi solo Giana che prende campo. Nobile salva tutto al 19’ quando ancora Capelli si inventa una conclusione da fuori area. I cecchini della Giana hanno sempre troppo spazio per calciare, addirittura Nichetti ha tempo di sistemarsela sul piede migliore e di incrociarla laddove Nobile nulla può.

Tanto lavoro per l’estremo difensore nerazzurro: c’è solo la Giana, che al 43’ colpisce ancora dalla distanza con Tirelli, conclusione deviata e il portiere del Renate si salva. Al 45’, inattesa occasione per Kolaj che a porta sguarnita calcia alto in condizioni d’equilibrio precarie. La mossa di Foschi di fare più densità a centrocampo funziona, il predominio della Giana resta, ma gli ospiti godono di meno spazi e calciano meno verso la porta (a parte il palo colpito da Marotta). Il pallino del gioco è sempre degli ospiti e non potrebbe essere diversamente visto che l’1-1 premierebbe il Renate. Fino ai minuti finali in cui succede l’imponderabile.

RENATE-GIANA 1-2 (1-1). Marcatori: 12’ pt Calì (R), 24’ pt Nichetti (G), 50’ st Tirelli (G) Roberto Sanvito