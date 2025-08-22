Replay della sfida di coppa. È di nuovo derby tra Pergolettese e Renate. Curioni punta su 4-3-3 e compattezza difensiva

Voglia di stupire e vincere, questi gli obiettivi della Pergolettese per il settimo campionato consecutivo di Lega Pro. La squadra, in questi giorni di allenamenti al centro sportivo Bertolotti, ha lavorato intensamente per arrivare pronta al match di apertura in programma domenica alle ore 18 allo stadio Voltini contro il Renate. Un derby lombardo che sarà il replay della sfida giocata sabato scorso in Coppa Italia con la vittoria dei nerazzurri ai calci di rigore. Mister Giacomo Curioni in questi giorni ha puntato su velocità e organizzazione tattica. Anche quest’anno il modulo di base sarà il 4-3-3 e l’obiettivo principale sarà quello di ottenere una salvezza tranquilla. I gialloblù arrivano a questa prima giornata dopo la soddisfacente prova nella manifestazione tricolore e le ottime prestazioni fornite nelle gare amichevoli, dove Arini e compagni hanno fatto intravedere un gioco piacevole con tanta compattezza in tutte le zone del campo. Un organico che è stato migliorato con l’inserimento di giovani di prospettiva arrivati a Crema per crescere e magari spiccare il volo verso categorie superiori, come successo ad Abiuso e Tonoli, poi ceduti in serie B. Non è da escludere che nell’ultima settimana del mercato professionisti, che chiuderà il 1° settembre, la società decida di intervenire per migliorare ancora di più la squadra in vista di un torneo che si annuncia equilibrato e di alto livello con tante squadre attrezzate per il salto in B. Raffaele Sisti