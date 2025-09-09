Retegui, due assist. Personalità Mancini. Di Lorenzo frenato

DONNARUMMA 5,5. Brutto errore coi piedi in avvio, stranamente non trasmette sicurezza. Una parata delle sue solo nel finale.

DI LORENZO 5. Spazi compressi e ridotta possibilità di azione, in ritardo sul gol del 4-4.

MANCINI 6,5. Tosto nel proporsi, più incerto sugli assalti israeliani.

BASTONI 5. Chiusura d’autore al 3’, poi cerca di tamponare in un reparto che balla a lungo. Non chiude sul 2-1, altri ritardi che portano rischi e l’autogol nel finale.

POLITANO 6. Fatica a sprigionare energia e idee, dovendo badare alle due fasi. Poi la zampata del 3-2.

BARELLA 6. Rischio altissimo in uno scambio con Donnarumma. Poi altre sviste in serie, ma pure il lancio illuminante che porta all’1-1.

LOCATELLI 5,5. La chance ritrovata da titolare assume presto i contorni dell’incubo con l’autogol. La traversa colpita aggiunge sfortuna a sfortuna. Al 75’ un salvataggio che vale un gol.

TONALI 6,5. Nell’azione dello 0-1 è in ritardo, poi si riprende ridando equilibrio sulla sinistra. Il gol finale lo premia.

DIMARCO 5. Invenzioni e corsa ridotte al lumicino, e dietro rischia.

RETEGUI 7. Non segna, ma ricama due assist.

KEAN 8. Ha l’argento vivo addosso. Dopo una mezza chance fallita, colpisce da fuori area. E nella ripresa una doppietta di prepotenza fisica e tecnica.

CT. GATTUSO 6. La semi rivoluzione tattica sembra portare disorientamento, più che maggiore copertura. L’intensità giusta arriva dopo una mezz’ora abbondante. Kean scaccia i fantasmi, ma quanti errori.

Raspadori 6.5. Entra e segna, come contro l’Estonia.

Frattesi 6,5. Pochi minuti bastano per un assist.

Orsolini, Cambiaso e Maldini sv.

Voto squadra 6.