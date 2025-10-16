Retegui, il vero nove per il pass. La speranza mondiale dell’Italia. Mateo un trascinatore da record

Abbiamo il bomber dell’Italia, il pass mondiale si vedrà. Complice anche l’assenza forzata del compagno di reparto Kean, col quale si trova poi a meraviglia, Mateo Retegui si è preso quasi tutta la scena contro Israele. Prima un rigore di potenza per rimediare all’errore con l’Estonia. Poi il destro a giro ‘inedito’ per la doppietta.

Il colosso nato a San Fernando, ora orgogliosamente ‘El Tigre’ molto più che ‘El Chapita’, soprannome prudente di quando arrivò in azzurro per merito di Mancini, è ancora tutto da scoprire. Ma intanto insegue già i record con la Nazionale.

Arrivando a quota undici reti in appena ventiquattro gare, ha già superato per reti segnate Zola, Cassano e Insigne. Poi, dopo Del Piero e Inzaghi è il primo, dal 2002, ad aver messo a segno almeno due marcature multiple (doppiette contro Estonia e Israele) vestendo la maglia azzurra nelle qualificazioni mondiali.

Cifre a cui ci aggrappiamo volentieri per sognare il ritorno nella massima vetrina del calcio globale, da cui manchiamo da undici anni. E Retegui, per l’appunto, esprime una qualità che di recente si era vista di rado nella dotazione del nostro attaccante di riferimento: segna con continuità. Solo sei, tra chi ha siglato più di lui nella storia in azzurro, ha un dato migliore dei suoi 0,46 gol a partita, e curiosamente il dato è lo stesso di Moise.

Poi, la propensione agli assist è la ciliegina. Mateo, alla faccia di chi lo dipinge come un uomo d’area non dialogante, ha già fornito cinque passaggi decisivi ai compagni.

Tasselli che messi insieme ci consegnano una punta completa e dall’ampio repertorio. Del resto, il titolo di capocannoniere di A conquistato la scorsa stagione con l’Atalanta di Gasp lo conferma. E il passaggio faraonico agli arabi dell‘Al-Qadisiya – cessione per 69 milioni, ingaggio di 20 stagionali – non ha ridimensionato le ambizioni di Mateo, né la fame di vittorie.

La Nazionale di Gattuso ha sicuramente svoltato per l’attitudine a rischiare, senza quelle timide chiusure tattiche che tante delusioni ci hanno riservato. Per l’equilibrio c’è da ripassare, perché la coperta non è mai lunga, per noi: anche con Israele, martedì, si è rischiato parecchio (per fortuna c’è Gigio). Ringhio dovrà lavorare ulteriormente alla quadratura del cerchio aspettando la sfida di Milano con la Norvegia di Haaland, valida soprattutto per consolidare l’autostima di gruppo, e ovviamente i playoff da cui dipende il nostro destino.

L’Italia non ha avuto poi rendimenti molto distanti, in queste quattro partite, passando dal 4-2-4 al 3-5-2. Nemmeno vale la pena, comunque, di confinare nel solo modulo le aspettative di riuscita. Lo spirito è ritrovato, l’attaccante pure. Non è poco, di questi tempi.