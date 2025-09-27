Riccardo Palestini cerca di caricare i compagni in vista della sfida contro l’Ancona: "Una squadra difficile da sfidare». "Mi aspetto un Castelfidardo a tutta grinta. Siamo giovani, ma non deve essere un alibi»

"Mi aspetto una partita di grande carattere". Riccardo Palestini cerca di caricare i compagni in vista della sfida di domani, casalinga, contro l’Ancona. Un altro avversario di spessore sulla strada del Castelfidardo, una squadra che i biancoverdi già conoscono visto che le due squadre si sono affrontate a fine agosto in Coppa Italia. Quella sera, al Del Conero, fu l’Ancona a esultare. Fu fatale alla squadra di Cuccù l’autorete di Massa nel primo tempo. Quella frazione iniziale che è il tallone d’Achille di Mataloni e compagni in questo scorcio iniziale di stagione. dove mancano punti e risultati. "Sappiamo che non stanno arrivando i risultati, ma di sicuro non manca l’impegno da parte di tutti - ne è convinto il centrocampista Palestini, classe 1999, ex Monturano Campiglione -. E’ per questo che sono sicuro che domenica (domani, ndr) faremo una grande prestazione d’orgoglio. L’Ancona è una squadra molto difficile da affrontare. L’abbiamo già visto in Coppa Italia. Cerchiamo di studiarla bene, vedremo di fare qualche accorgimento". C’è poco tempo a disposizione visto che mercoledì c’è stato il turno infrasettimanale, per giunta in trasferta, con il Castelfidardo sconfitto a Notaresco. Anche sul campo abruzzese è bastato un gol agli avversari, siglato poco prima della mezz’ora, per avere la meglio dei fidardensi che hanno creato un paio di pericoli alla squadra dell’ex Roberto Vagnoni, ma niente più. "Sapevamo di affrontare una squadra in grande fiducia, ben attrezzata. Il campo sicuramente non ha aiutato per la pioggia, la palla non scorreva, era molto difficile giocare. Da parte nostra non sono mancate l’intensità e la determinazione, ma non sono bastati per portare a casa il risultato. Il loro gol è venuto da un rimpallo, la palla si è fermata, è un momento in cui ci gira male. Non ci dobbiamo disunire, siamo giovani e sappiamo che ci manca un po’ di esperienza, ma questo non deve essere assolutamente un alibi. Sono sicuro che tutti insieme con una grande unione possiamo uscire da questo momento difficile" chiude Palestini al quale non manca l’esperienza nel torneo di D affrontato con Vastese e Porto Sant’Elpidio. Un bel momento lo sta attraversando invece l’Ancona uscita vincente, per la terza volta di fila, anche mercoledì dal turno infrasettimanale, superando in casa quel San Marino che chiude la classifica del girone F di D proprio in compagnia del Castelfidardo, entrambe ferme ancora a quota 0.