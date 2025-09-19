Riccardo Palestini domenica scorsa a Teramo è stato il grande ex: "Sapevamo che sono forti, ma abbiamo avuto più coraggio nella gestione della palla». "Con L’Aquila servirà un Castelfidardo attento e cinico»

Riccardo Palestini domenica a Teramo ci teneva a fare bella figura. Con il Diavolo ha esordito nei prof e al Bonolis è stato uno dei migliori dei biancoverdi. "E’ sempre bello tornare a Teramo visto che sono un ex e la piazza mi ha dato la possibilità di esordire in C (3 presenze nella stagione 2015-2016, ndr)" esordisce così Palestini, classe 1999. Peccato per lui e per il Castelfidardo che i biancoverdi sono finiti ko. "Sapevamo di incontrare una delle favorite di questo girone, ma nonostante siamo una squadra giovane e le differenze della rosa abbiamo disputato una buona gara, soprattutto per impegno e intensità". Anche Palestini, come mister Cuccù, ha notato miglioramenti. "Quel pizzico di coraggio in più nella gestione palla che era mancato nella partita precedente si è visto, purtroppo difettiamo nella concretezza, nello sfruttare quelle poche occasioni che abbiamo avuto". A rendere la salita più dura l’espulsione di Paramatti (fuori 3 giornate). "Abbiamo più volte rivisto il video e non c’è stata nessuna manata o gomitata come l’arbitro ha scritto nel referto. Lorenzo (Paramatti, ndr) si è solo rialzato velocemente e ciò ha ingannato il direttore di gara. Cè la prova video anche se penso che in D non valga. Ci dispiace, abbiamo bisogno della sua esperienza". Che manca nel Castelfidardo oltre alla qualità. Indispensabili per affrontare una D tosta. Dopodomani al Mancini salirà L’Aquila: "La stiamo studiando, una delle favorite, giocatori di altre categorie, un attacco stellare". E allora servirà un Castelfidardo attento, ordinato e cinico davanti, magari con un guizzo di Palestini. "Sono una mezzala che ricopre entrambe le fasi, posso giocare anche da trequartista, mi piacciono l’inserimento e il tiro" si descrive così il centrocampista di San Benedetto del Tronto che ha iniziato con la Samb per poi passare al Teramo "dove a 16 anni ho esordito in C con mister Vincenzo Vivarini per poi passare al Pescara che militava in A. Ho fatto 2 anni di primavera con una quarantina di presenze e 3-4 gol poi D ed Eccellenza. Nel Monturano ho incontrato mister Cuccú che mi ha chiamato per venire a Castelfidardo. Mi aspetto una stagione molto difficile vista la giovane età della rosa, ma daremo filo da torcere a tutti". RECUPERO. Nel recupero di campionato della prima giornata il Termoli ha vinto (0-1) mercoledì sul campo (al Calbi di Cattolica) del San Marino, rete di Magnani.