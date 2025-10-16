Rientra dopo la squalifica per il caso plusvalenze: lavorerà con Johan Lange. Paratici atto II: ds ’in tandem’ al Tottenham

Tottenham: non uno ma due direttori sportivi. La vera novità è però il rientro ufficiale nel calcio europeo di Fabio Paratici. E ho fa con gli ’Spurs’. In Inghilterra aveva già ricoperto il ruolo di ds dopo aver lasciato la Juve, tra 2021 e 2023. Sono ora trascorsi i due anni e mezzo di squalifica per le false plusvalenze ai tempi del club bianconero. L’ufficializzazione dell’incarico arriva dal club londinese, che specifica che il dirigente azzurro lavorerà in coppia con Johan Lange.

"Sono felice di tornare in un club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l’ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno – ecco le parole di Paratici – . Sono convinto che lavorando in partnership con Johan possiamo costruire un futuro speciale per il club e i nostri tifosi"

Un tandem che seguirà quindi la direzione sportiva, con la benedizione dell’amministratore delegato del Tottenham, Vinai Venkatesham: "Unendo le capacità di due leader come Paratici e Lange stiamo ponendo le basi per un successo duraturo. Entrambi hanno menti calcistiche fuori dal comune". Fabio Paratici è uno dei direttori sportivi più conosciuti e influenti del calcio italiano e internazionale. Una carriera dirigenziale la sua, iniziata nel 2004 nel settore tecnico della Sampdoria. Nel 2010 il definitivo salto nell’Olimpo del calcio, con l’ingaggio della Juventus, seguito, dal 2021 dall’incarico al Tottenham.