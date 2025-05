Rimini Buscé si scusa con i tifosi della Vis dopo il pareggio nei playoff

L’allenatore del Rimini Buscé è il primo a presentarsi in sala stampa: "Mi scuso con i tifosi della tribuna della Vis, c’è stato qualcosa che non mi è piaciuto, un gesto di un mio giocatore. Lo faccio pubblicamente. Le partite vanno giocate in campo e i tifosi vanno lasciati stare, qualsiasi cosa dicano. Se c’è stato un gesto chiedo scusa se si sono sentiti offesi". Poi sulla partita: "Ottimo risultato, acciuffato nei minuti finali. Era difficile affrontare la Vis una volta passata in vantaggio, ma siamo stati bravi a non perdere mai la testa. Per questo dico che abbiamo meritato il pareggio. Sapevamo che la Vis è una squadra molto forte e lo stiamo vedendo tutti in questi playoff. Mercoledì ci giochiamo tutto. La Vis è calata nel secondo tempo, ora dobbiamo stare attenti al ritorno"

Ecco mister Stellone: "Peccato per il gol preso nel finale, ma abbiamo fatto una grande partita. Dopo il loro palo non abbiamo rischiato più niente. Nella ripresa la condizione fisica si è fatta sentire, cinque giocatori con l’ammonizione, tre gare in pochi giorni, dovevamo gestire anche i crampi di Okoro, Bove, Di Paola. Cambi forzati. Niente da dire, ora riposiamo, cambia poco: erano in vantaggio loro e lo sono ancora, ma c’ è un solo gol di differenza e si può fare". Poi il grazie ai tifosi, "alla Prato, allo stadio e anche a chi non è potuto venire per i pochi biglietti". Tornando alla partita "siamo stati bravi nel possesso, loro cambiavano le posizioni, abbiamo fatto bene la fase di ripartenza, purtroppo, ripeto, la stanchezza si è fatta sentire. Cambia poco, fra tre giorni c’è il secondo tempo, hanno un bel vantaggio, ma ce la giochiamo. Bello provarci"

d.e.