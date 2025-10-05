Rimonta biancazzurra a Gorgonzola. Rolando, illusione Lumezzane. Akammadu rilancia la Giana

GORGONZOLA (Milano)Benedetto recupero. La Giana centra la seconda vittoria stagionale, ancora una volta nel finale: con la Pro Patria ci aveva pensato Ballabio, col Lumezzane è servita la doppietta del neoentrato Akammadu per rendere vano il vantaggio bresciano firmato Rolando. Ossigeno puro per Espinal che, dopo il pari di Lecco, mette un buon margine sulle posizioni che scottano. Per i valgobbini, invece, la zona playout resta d’attualità: dopo l’esonero di Paci, bis di vittorie per Troise. Ora, però, bis anche di sconfitte. Vantaggio ospite che nasce sulla punizione di Malotti mal letta dalla retroguardia biancazzurra (passata a quattro): Rolando, in diagonale, non perdona. Espinal non gradisce e, all’intervallo, si gioca la carta triplo cambio. Con profitto. Akammadu, infatti, prima raccoglie un cross di Marotta e supera Drago in pallonetto, poi finalizza una rasoiata di Albertini firmando la prima doppietta tra i “pro“.

GIANA-LUMEZZANE 2-1 (0-1)Marcatori: 19’ pt Rolando (L), 36’ st e 47’ st Akammadu (G).

Lu.Mig.