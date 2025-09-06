Ringhio Italia: c’è la scossa. Gattuso, esordio show. Ecco i gol per sperare

dall’inviato

Si vede già la manita di Gattuso. La pazienza di Ringhio è un finto ossimoro vincente, perché ci vuole carattere per non perdersi d’animo, ci vuole un cuore grande per tenere lucido il cervello. La strada per i mondiali rimane in salita, ma il primo passo del nuovo ct è quello giusto. Nel risultato, al momento l’unica cosa che conta, ma anche nel modo e nei segnali in trasparenza: organizzazione di gioco, capacità di mantenere la calma e di tessere la tela che porterà alla vittoria rotonda, con la ciliegina di una coppia di attaccanti che dimostra coi fatti di voler giocare insieme, sul fatto che possano nessuno ha più dubbi.

Finisce con il pubblico che canta prima l’inno di Mameli, cori per il ct e il po-po-po dei White Stripes che accompagnò il trionfo mondiale di Berlino. Ringhio si accontenterebbe di riportarci ai mondiali, ora serve equilibrio ma vittoria con goleada serviva ed è arrivata, il resto è futuro immediato, lunedì contro Israele in campo neutro servono già conferme.

La prima Italia di Gattuso è un 4-4-2 in cui in realtà Dimarco fa subito il quinto a sinistra, e Retegui e Kean si cercano da subito con un’applicazione che raccoglie i frutti meritati alla lunga distanza. Gattuso aveva previsto tutto: il pressing a tutto campo degli estoni, il fatto che non sarebbe arrivato il gol subito, ma per fortuna anche la relativa calma degli azzurri di fronte al Fort Alamo degli ospiti, spesso in nove dentro la propria area. Ci vogliono tiri e cross fuori misura, di Dimarco e Retegui, per cominciare a raddrizzare la mira, e quando Zaccagni e Dimarco ci prendono, c’è il portiere estone pronto.

All’inizio mancò la precisione, non la grinta: ma i tre minuti di brividi a metà del primo tempo, quando gli altri si accampano nella nostra area, sono anche la spia di una tranquillità di fondo che ancora manca. I nervi si sciolgono solo alla distanza, man mano che il pallottoliere si affolla.

Gli azzurri hanno il pregio di provarci in tanti modi, da fuori, col fraseggio, con cross lunghi: su uno di questi la palla migliore arriva sulla testa del più piccolo, Politano, che manda alto a porta vuota. E prima dell’intervallo ci pensa il portiere avversario a fare il fenomeno, con due prodezze su Dimarco e Retegui.

L’Italia riparte dopo la ricreazione con ancora più grinta, l’assedio è totale e alla fine il gol che sblocca è un inno alla coralità, dal cross di Dimarco all’assist di tacco esterno di Retegui al colpo di testa di Kean che fa esplodere lo stadio, ma è solo l’inizio: Retegui raddoppia da fuori, Raspadori di testa in tuffo, ancora Mateo corona una prova maiuscola, nel recupero Bastoni vola in cielo e incorna il quinto. È stata la manita di Gattuso.