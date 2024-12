Rinvio a Zanica. L’AlbinoLeffe resta imprigionato nella nebbia. La gara con la Virtus Verona si gioca oggi pomeriggio

ZANICA (Bergamo)

Una coltre di nebbia ricopre lo Stadium di Zanica nella domenica pomeriggio in cui doveva disputarsi la sfida di campionato tra AlbinoLeffe e Virtus Verona, valevole per la diciannovesima giornata del girone A della Serie C. Alle 17,30, orario d’inizio della partita, non c’era visibilità sufficiente. Cosi l’arbitro Cenci di Carrara ha rinviato l’avvio della contesa, disponendo tre check alle 17,45, alle 18,05 e alle 18,15. Successivamente, non essendoci le condizioni per giocare, la gara è stata ufficialmente rinviata, inizialmente a data da destinarsi e poi a oggi pomeriggio alle 14.30. Cosi AlbinoLeffe-Virtus Verona non si gioca e per entrambe la classifica rimane immutata per 24 ore. Non cambierà molto per la Celeste, dal punto di vista delle assenze. I padroni di casa, reduci da quattro risultati utili consecutivi, non possono infatti contare su Boloca, Longo e Agostinelli.

Prima di ricevere la notizia del rinvio, fatti anche i conti con le indisponibilità, Lopez aveva optato per schierare i suoi con un 3-5-2 per affrontare la Virtus Verona. Lo schieramento prevedeva Marietta in porta alle spalle del trio Borghini-Potop-Baroni, il centrocampo composto da Gusu, Astrologo, Fossati, Parlati e Munari e la coppia d’attacco Mustacchio-Zoma.

Vasco Algisi