  Risultati, classifica e prossimo turno. Il Vicenza rimane in vetta a +4. Inter e Renate recuperano il 21

Risultati, classifica e prossimo turno. Il Vicenza rimane in vetta a +4. Inter e Renate recuperano il 21

Una squadra lombarda impegnata oggi: il Lumezzane, alle ore 20.30, sul campo delle Dolomiti Bellunesi. Causa giocatori in nazionale per...

di Redazione Sport
13 ottobre 2025
Una squadra lombarda impegnata oggi: il Lumezzane, alle ore 20.30, sul campo delle Dolomiti Bellunesi. Causa giocatori in nazionale per la squadra di Stefano Vecchi, invece, slitta a martedì 21 ottobre (16.30) la sfida tra Inter Under 23 e Renate.

NONA GIORNATA: Giana-Novara 0-0, Vicenza-Virtus Verona 2-1, Pergolettese-Alcione 0-2, Cittadella-Triestina 1-0, AlbinoLeffe-Lecco 0-1, Ospitaletto-Arzignano 2-1, Pro Patria-Union Brescia 0-2. Oggi ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Lumezzane, Trento-Pro Vercelli. Martedì 21 ottobre ore 16.30 Inter U23-Renate.

CLASSIFICA: Vicenza 25; Lecco 21; Union Brescia 18; Alcione 17; Inter U23 15; Pro Vercelli, AlbinoLeffe 12; Pergolettese 11; Virtus Verona, Giana 10; Ospitaletto, Cittadella, Arzignano, Renate 9; Trento 8; Novara, Dolomiti Bellunesi 7; Lumezzane 6; Pro Patria 4; Triestina -8 (20 punti di penalizzazione).

PROSSIMO TURNO: venerdì ore 20.30 Alcione-Inter U23, Lecco-Union Brescia; sabato ore 14.30 Renate-Dolomiti Bellunesi, Triestina-Pergolettese, ore 17.30 Ospitaletto-Cittadella; domenica ore 14.30 Vicenza-AlbinoLeffe, ore 17.30 Lumezzane-Trento, Pro Vercelli-Giana, Virtus Verona-Pro Patria, ore 20.30 Lecco-Union Brescia.

