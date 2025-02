Risultati e classifica. Il Marina ormai non si ferma più. Oggi Biagio-Sassoferrato Genga

Oggi due partite in programma nel girone A di Promozione. E’ derby a Chiaravalle dove è di scena il Sassoferrato Genga. Sia Biagio Nazzaro che Sassoferrato Genga sono alla ricerca disperata di una vittoria per non inguaiarsi ancora di più in classifica visto che la Biagio - con la vittoria di ieri del Lunano - è stata risucchiata in zona playout. Intanto dai risultati di ieri continua il testa a testa in vetta tra Vince ancora il Marina, mentre la Vigor Castelfidardo centra il sorpasso in classifica nei confronti del Moie in virtù della vittoria nello scontro diretto.

PROMOZIONE GIRONE A, 22esima giornata (ore 15). Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Sassoferrato Genga, Pergolese-Gabicce Gradara. Ieri: Appignanese-Lunano 1-3, Barbara Monserra-Fermignanese 1-2, Tavullia Valfoglia-Jesina 0-1, Vigor Castelfidardo-Moie Vallesina 1-0, Villa San Martino-Marina 0-1, Vismara-Sant’Orso 1-2.

Classifica: Fermignanese 48; Jesina 44; Marina 40; Vismara 35; Vigor Castelfidardo 34; Moie Vallesina 32; Gabicce Gradara e Villa San Martino 31; Tavullia Valfoglia e Pergolese 30; Lunano 27; Biagio Nazzaro 26; Sant’Orso 25; Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Appignanese 10.

Prossimo turno: Fermignanese-Vismara, Gabicce Gradara-Tavullia Valfoglia, Jesina-Villa San Martino, Lunano-Pergolese, Marina-Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina-Barbara Monserra, Sant’Orso-Biagio Nazzaro, Sassoferrato Genga-Appignanese.