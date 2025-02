Risultati e classifica. La Jesina chiamata a rispondere all’affondo della Fermignanese

Oggi la Jesina dovrà rispondere con una vittoria alla capolista Fermignanese che ieri ha rifilato tre gol al Sassoferrato Genga prendendosi altri tre punti. La formazione di Omiccioli ospita al Carotti un Barbara Monserra penultimo in classifica. In campo anche la Vigor Castelfidardo nella sfida playoff in casa del Gabicce Gradara. Chiuderà il turno nel girone A di Promozione Pergolese-Tavullia Valfoglia. Intanto ieri passo avanti in classifica per il Marina che sale sul podio a discapito del Vismara, ora quarto. Raggiunge la zona playoff il Moie Vallesina che non sbaglia nel derby interno contro la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Per quest’ultima è la terza sconfitta di fila in trasferta.

PROMOZIONE (girone A), 21esima giornata (ore 15). Oggi: Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo, Jesina-Barbara Monserra, Pergolese-Tavullia Valfoglia. Ieri: Marina-Vismara 1-0, Moie Vallesina-Biagio Nazzaro Chiaravalle 2-1, Lunano-Villa San Martino 2-0, Sant’Orso-Appignanese 1-0, Fermignanese-Sassoferrato Genga 3-0. Classifica: Fermignanese 45; Jesina 38; Marina 37; Vismara 35; Moie Vallesina 32; Villa San Martino 31; Tavullia Valfoglia, Vigor Castelfidardo e Gabicce Gradara 30; Pergolese 27; Biagio Nazzaro Chiaravalle 26; Lunano 24; Sant’Orso 22; Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Appignanese 10. Prossimo turno: Appignanese-Lunano, Barbara Monserra-Fermignanese, Biagio Nazzaro-Sassoferrato Genga, Pergolese-Gabicce Gradara, Tavullia Valfoglia-Jesina, Villa San Martino-Marina, Vigor Castelfidardo-Moie Vallesina, Vismara-Sant’Orso.