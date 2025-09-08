Risultati e classifiche. Bene Sant’Angelo e Sangiuliano City. Tonfo del Pavia
GIRONE A: Chisola-Cairese 3-0, Club Milano-Derthona 2-3, Gozzano-Asti 0-1, Imperia-Varese 1-3, Lavagnese-Biellese 2-1, Ligorna-Celle Varazze 3-2, Sestri Levante-Saluzzo 2-5, Vado - Sanremese 2-0, Valenzana Mado-Novaromentin 2-1.
CLASSIFICA: Asti, Chisola, Derthona, Lavagnese, Ligorna, Saluzzo, Vado, Valenzana Mado, Varese 3 punti; Biellese, Cairese, Celle Varazze, Gozzano, Imperia, Club Milano, Novaromentin, Sanremese, Sestri Levante 0.
GIRONE B: Breno-Castellanzese 0-0; Caldiero T.-Pavia 3-0; Chievo-Scanzorosciate 2-1; Folg. Caratese-Varesina 2-1; Nuova Sondrio-Brusaporto 1-2; Oltrepò-Vogherese 1-0; R. Calepina-V. Valle 1-3; Virtus Ciserano-Casatese M. 1-1, Milan Futuro-Leon rinv.
CLASSIFICA: Brusaporto, Caldiero Terme, Chievo, F. Caratese, Oltrepò, V. Valle 3 punti; Breno, Casatese, Castellanzese, Virtus 1; Leon, Milan Futuro, Nuova Sondrio, Pavia, Real Calepina, Scanzorosciate, Varesina, Vogherese 0.
GIRONE D: Correggese-Cittadella 1-2; Lentigione-Crema 3-0; Palazzolo-Rovato Vertovese 0-2; Piacenza-Desenzano 1-0; Pistoiese-Imolese 1-1,Progresso-Pro Sesto 0-1; Sangiuliano City-Sasso Marconi 2-1; Sant’Angelo-Trevigliese 2-1; Tuttocuoio-Tropical Coriano 2-2.
CLASSIFICA: Cittadella Vis Modena, Lentigione, Piacenza, Pro Sesto, Rovato Vertovese, San Giuliano City, Sant’Angelo 3 punti; Imolese, Pistoiese, Tuttocuoio, Tropical Coriano 1; Correggese, Crema, Desenzano, Palazzolo, Progresso, Sasso Marconi, Trevigliese 0.
