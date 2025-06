RISULTATI E PROGRAMMA. Chelsea avanti, ma furia Maresca: "Non si giochi qui»

Siamo nel vivo degli ottavi al Mondiale per Club negli Stati Uniti. La parte alta del tabellone, nella parte sinistra, vede già qualificate ai quarti Palmeiras e Chelsea, che si sfideranno nella notte fra venerdì e sabato alle 3 italiane. La vincente di Inter-Fluminense di stasera andrà invece ad affrontare venerdì alle 21 italiane quella di Manchester City-Al-Hilal, in programma stanotte alle 3.

Nell’altra parte del tabellone, chi avrà prevalso fra Flamengo e Bayern Monaco (partita giocata nella notte italiana) si troverà di fronte il Psg sabato alle 18 italiane. Domani sera alle 21, sempre per gli ottavi, Real Madrid-Juventus e poi alle 3 di notte Borussia Dortmund-Monterrey, due sfide le cui vincenti si ritroveranno ad affrontarsi ai quarti sabato sera alle 22.

Tutto il programma deve fare i conti anche con le bizze del meteo. Ai Mondiali è previsto che le partite siano posticipate, o anche interrotte, in caso di allerta per temporali. Benfica-Chelsea è stata interrotta per due ore dopo lo stop all’86’ per un acquazzone in arrivo.

"Penso sia uno scherzo – ha detto Enzo Maresca (nella foto) tecnico del Chelsea –. Non è calcio. Posso capire che per motivi di sicurezza si debba sospendere una partita. Ma se ne sospendono sei o sette, significa che probabilmente questo non è il posto giusto per questa competizione".