RISULTATI E PROGRAMMI. Buona la prima con Foden e Doku: il City batte il Wydad

Prosegue la fase a girone del Mondiale per Club. Oltre alla partita dell’Inter nel girone E, ieri si è giocata nel girone F Ulsan Hyundai-Mamelodi, con vittoria dei sudafricani per 1-0. Ad assistere alla partita solo 3.412 spettatori, in uno stadio da 25 mila posti. In più, quando le squadre erano già in campo, l’arbitro francese Turpin ha ordinato a tutti di rientre negli spogliatoi: il servizio meteo indicava temporali e alto rischio di fulmini. Il fischio di inizio è così slittato di un’ora.

Tutto facile per il Manchester City all’esordio nel girone G, quello della Juve che ha giocato nella notte contro gli emiratin dell’Al-Ain. La squadra di Pep Guardiola batte 2-0 il Wydad Casablanca grazie alle reti di Foden (2’) e Doku (42’). L’unica nota stonata per i Citizens è l’espulsione nel finale di Lewis. Giocata nella notte nel girone H Pachuka-Salisburgo.

Oggi per il girone A è in programma alle 18 italiane Palmeiras-Al Ahly, entrambe a un punto; alle 21, nel girone A, ecco l’Inter Miami di Messi sfidare il Porto, con entrambe le squadre a un punto dopo una partita. Poi, a mezzanotte, Seattle Sounders-Atletico Madrid, entrambe a quota zero nel girone B, quello del Psg. Proprio il Paris è atteso dalla seconda sfida alle 3 italiane stanotte, contro il Botafogo.

Tutte le partite in chiaro su Dazn, Inter Miami-Porto anche su Italia Uno.