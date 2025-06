RISULTATI E PROGRAMMI. Messi, incrocio da ex con il Paris. Atletico beffato

Primi verdetti, quelli dei gironi, al Mondiale per Club. L’Inter Miami di Leo Messi (nella foto col compagno di squadra Jordi Alba) e il Psg si troveranno di fronte negli ottavi domenica: un incrocio di stelle e ricordi, perché il fuoriclasse argentino ha scelto gli Usa lasciandosi amaramente proprio col Paris, guidato da quel Luis Enrique che con Leo in campo (ma anche Suarez e Mascherano, ora allenatore del Miami...) vinse il triplete nel 2015.

All’incrocio fra Inter Miami e Psg si è arrivati grazie al 2-2 degli statunitensi con il Palmeiras (Allende al 16’ e Suarez al 65’, poi Paulinho all’80’ e Prado all’87’ per i brasiliani) – tale da garantire il secondo posto nel girone A a pari punti proprio col Palmeiras primo per differenza gol – e al 2-0 del Paris sui Seattle Sounders (35’ Kvaratskhelia, 66’ Hakimi). La vittoria ha dato il primo posto nel girone B ai francesi, a 6 punti come il Botafogo (secondo per differenza reti) e come l’Atletico Madrid, terzo e beffardamente eliminato nonostante la vittoria per 1-0 sui brasiliani (87’ Griezmann). Fuori il Porto, condannato al terzo posto col 4-4 contro l’Al Ahly nel gruppo di Messi.

Nella notte, si sono giocate Auckland-Boca Juniors e Benfica-Bayern (tedeschi già qualificati) che hanno deciso il girone C; Esperance-Chelsea e Lafc-Flamengo per il D.

Stasera, alle 21, Borussia-Dortmund-Ulsan Hyundai e Mamelodi-Fluminense chiuderanno il girone F. Brasiliani e tedeschi sono in vetta a quota 4, seguono i sudafricani a 3 punti e i coreani a 0.