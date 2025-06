Risultati Mondiale per Club 2025: River eliminato, passa il Monterrey. L'Inter sfiderà il Fluminense

Milano, 26 giugno 2025 - L'Inter vola agli ottavi di finale da prima del gruppo E: adesso per i nerazzurri c'è all'orizzonte il duello con il Fluminense, seconda forza del girone F. La sconfitta con i nerazzurri costa l'eliminazione dal Mondiale per Club al River Plate, dato che gli argentini vengono sorpassati al fotofinish dal Monterrey, che sfiderà nella fase a eliminazione diretta il Borussia Dortmund.

I verdetti del gruppo E

Tutto facile per il Monterrey, che liquida la pratica Urawa Red Diamonds imponendosi 4-0 e ottiene il pass per gli ottavi. Al termine del primo tempo, la compagine messicana ha già tre gol di margine sugli avversari. Fra il 30' e il 39' vanno a segno Deossa, Berterame e Corona. Nel finale di gara c'è gloria pure per Corona e, una volta appresa la notizia della sconfitta del River, scoppia la festa di Sergio Ramos e compagni.

Urawa Red Diamonds - Monterrey 0-4

Urawa Red Diamonds (4-2-3-1): Nishikawa; Sekine (68' Ogiwara), Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui (81' Nitta), Gustafson (46' Matsumoto); Kaneko (46' Thiago Santana), Watanabe, Matheus Savio (71' Okubo); Matsuo. All. Skorza.

Monterrey (4-3-1-2): Andrada; Chavez, Medina (85' Guzman, Sergio Ramos, Reyes (65' Arteaga); Deossa, Ambriz (85' Cortizo), Torres; Corona (65' Fimbres); Berterame, Alvarado (65' De La Rosa). All. Torrent.

Marcatori: 30' Deossa, 34' Berterame, 39' Corona, 97' Berterame.

I verdetti del gruppo F

A vincere il gruppo F è il Borussia Dortmund, a cui basta il sigillo al 36' di Svensson per stendere l'Ulsan, ko 1-0. Finisce a reti bianche invece l'altro match del girone, quello fra Mamelodi e Fluminense.

Borussia Dortmund - Ulsan 1-0

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Couto, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha (58' Brandt), Gross (78' Reyna), Svensson; Adeyemi (59' Duranville), Guirassy (78' Chukwuemeka), Bellingham (58' Beier). All. Kovac.