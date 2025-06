Risultati Mondiale per Club 2025, il Benfica sorprende il Bayern Monaco e chiude primo

Milano, 25 giugno 2025 - Il Bayern Monaco si fa battere all'ultimo turno dal Benfica, che lo sorpassa nella graduatoria del gruppo C del Mondiale per Club. E così i tedeschi affronteranno il Flamengo agli ottavi di finale, mentre i portoghesi se la vedranno con il Chelsea, seconda forza del girone D.

I verdetti nel gruppo C

Il Benfica non solo si qualifica agli ottavi ai finale, ma lo fa da capolista del gruppo C. I lusitani infliggono la prima sconfitta nella competizione al Bayern Monaco, ko 1-0. La rete decisiva porta la firma di Schjelderup al 13'. Nell'altro match del girone, il Boca Juniors chiude la sua esperienza al Mondiale per Club con un pareggio con l'Auckland City, salutando anzitempo la competizione. Finisce 1-1, per via dell'autogol di Garrow al 25' e del sigillo di Gray al 52'. La gara viene momentaneamente interrotta al 55' per allerta meteo, per poi riprendere.

Benfica - Bayern Monaco 1-0

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Silva, Otamendi, Dahl; Renato Sanches (78' Bajrami), Aursnes; Di Maria (86' Rego), Prestianni (54' Kokcu), Schjelderup (55' Akturkoglu); Pavlidis (87' Gouveia). All. Lage.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Boey (67' Laimer), Upamecano (57' Tah), Stanisic, Guerreiro; Palhinha (46' Kimmich), Pavlovic; Gnabry (46' Olise), Bischof (46' Kane), Sané; Muller. All. Kompany.

Marcatori: 13' Schjelderup.

Note: ammoniti Renato Sanches, Otamendi, Gouveia.

Auckland City - Boca Juniors 1-1

Auckland City (5-4-1): Garrow; Murati (54' Connolly), Mitchell, Gray, Boxall, Lagos (86' Lee); Yoo (54' Ellis), Garriga (54' Vale), Ilich, Manickum (68' Zeb); Bevan. All. Vicelich.

Boca Juniors (4-2-3-1): Marchesin; Advincula, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Battaglia, Palacios; Zeballos (26' Zenon), Merentiel, Velasco (54' Braida); Cavani (54' Gimenez). All. Migel Angel Russo.

Marcatori: 25' aut. Garrow, 52' Gray.

I verdetti del gruppo D

Tutto facile per il Chelsea contro l'Esperance Tunisi. I londinesi si impongono 3-0 grazie alle reti di Adarabioyo, Delap e George, e chiudono il gruppo D alle spalle del Flamengo. I brasiliani terminano questa prima fase con un pareggio per 1-1 con il Los Angeles Fc. Succede tutto nel finale: al gol di Bouanga replica due minuti più tardi Yan.

Esperance Tunisi - Chelsea 0-3

Esperance Tunisi (4-2-3-1): Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida; Guenichi (72' Bouchniba), Ogbelu; Mokwana (46' Derbali), Yan Sasse (83' Jbeli), Konate (83' Tka); Jabri. All. Kanzari Chelsea (4-3-3): Jorgensen; Gusto (82' Sarr), Adarabioyo, Badiashile, Acheampong; Lavia, Dewsbury-Hall, (59' Essugo) Enzo Fernandez (67' Andrey Santos); Nkunku, Delap (59' Guiu), Madueke (67' George). All. Maresca Marcatori: 48' Adarabioyo, 49' Delap, 97' George Note: ammoniti Derbali, Ogbelu, Benali.

Los Angeles Fc - Flamengo 1-1

Los Angeles Fc (3-4-3): Lloris; Marlon (46' Smolyakov), Long, Segura; Palencia, Igor Jesus, Delgado (89' Amaya), Hollingshead; Dilrosun (60' Giroud), Bouanga, Martinez (70' Tillman). All. Cherundolo. Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Ortiz, Alex Sandro (81' Vina); E. Araujo (81' Jorginho), Allan; L. Araujo (70' Wallace Yan), De Arrascaeta (70' Henrique Pinto), Cebolinha (59' Michael); Pedro (81' Juninho). All. Filipe Luis.

Marcatori: 84' Bouanga, 86' Yan.

Note: ammoniti Igor Jesus, Delgado.

FRANCESCO BOCCHINI