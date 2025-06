Risultati Mondiale per Club 2025, il Flamengo stende il Chelsea. Vince ancora il Bayern Monaco

Milano, 21 giugno 2025 - Ancora sorprese ed emozioni al Mondiale per Club. Dopo il Paris Saint Germain, anche il Chelsea cade di fronte a una formazione brasiliana, cedendo il passo per 3-1 al Flamengo. I londinesi vanno avanti al 13' con Pedro Neto, ma si fanno rimontare dagli avversari nella ripresa: fra il 62' e il 65' vanno a segno Bruno Henrique e l'ex Juventus Danilo, e i rossoneri ribaltano la situazione. A chiudere i giochi ci pensa all'83' Wallace Yan. I carioca balzano così in testa al gruppo D con un bottino di 6 punti. Restando in questo raggruppamento, da segnalare l'eliminazione del Los Angeles FC, ko per 1-0 di fronte all'Esperance, che con questo successo sale a quota 3 punti. A decidere l'incontro è il sigillo al 71' di Belaili, mentre nel finale nel finale Bouanga fallisce il rigore del possibile pareggio.

Flamengo - Chelsea 3-1

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Wesley (82' Varela), Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson (82' Wallace Yan), de Arrascaeta (56' Bruno Henrique), Luiz Araujo (92' Pedro); Plata (92' Michael). All. Luis Filipe. Chelsea (4-3-1-2): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James (64' Lavia), Caicedo, Enzo Fernandez (82' Madueke); Palmer (82' Guiu); Delap (64' Jackson), Pedro Neto. All. Maresca.

Marcatori: 13' Pedro Neto (C), 62' Bruno Henrique (F), 65' Danilo (F), 83' Wallace Yan (F)

Note: ammoniti Caicedo (C), Pedro Neto (C), Delap (C), Gerson (F), Pulgar (F), Plata (F). Espulso Jackson.

Los Angeles Fc - Esperance 0-1 Los Angeles Fc (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead (81' Yeboah); Delgado (81' Marlon), Igor Jesus, Tillman (81' Amaya); Martinez (46'Dilrosun) , Giroud (88' Ebobisse), Bouanga. All. Cherundolo Esperance (4-2-3-1): Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu; Konate (76' Derbali), Mokwana (62' Yan Sasse), Belaili (91' Jelassi); Rodrigues (62' Jabri). All. Kanzari Marcatore: 71' Belaili.

Note: ammoniti Tillman (L), Belaili, Yan Sasse (E).

La situazione nel girone C

Il Bayern Monaco ottiene il secondo successo, mandando al tappeto il Boca Juniors. I tedeschi si impongono di misura: 2-1, frutto dei centri di Kane al 18' e di Olise all'84'. Inutile per gli argentini la rete al 66' di Merentiel. Decisamente più larga la vittoria del Benfica, che annichilisce l'Auckland City. Dopo aver incassato 10 gol nella prima giornata, i neozelandesi ne subiscono altri sei nella seconda. Per i portoghesi, le firme sono di Di Maria e Barreiro, entrambi a referto con una doppietta, Pavlidis e Renato Sanches. In classifica, a comandare il girone C è il Bayern Monaco con 6 punti, seguito dal Benfica con 4 punti, poi il Boca con 1 punto e infine l'Auckland City fermo a zero.

Bayern Monaco - Boca Juniors 2-1

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro (69' Upamecano); Kimmich, Goretzka (57' Pavlovic); Olise, Gnabry (57' Musiala; 82' Muller), Coman (69' Sané); Kane. All. Kompany.

Boca Juniors (4-2-3-1): Marchesin; Advincula, Di Lollo, Costa, Blanco; Battaglia, Belmonte (69' Alarcon); Zenon (60' Braida), Palacios (69' Gimenez), Velasco (80' Zeballos); Merentiel (80' Saracchi). All. Russo.

Marcatori: 18' Kane (BA), 66' Merentiel (BO), 84' Olise (BA).

Note: ammoniti Advincula (BO), Goretzka (BA), Di Lollo (BO); Rojo (BO) dalla panchina.

Benfica - Auckland City 6-0

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Silva (86' Bajrami), Otamendi, Carreras (46' Dahl); Aursnes (71' Gouveia), Kocku (61' Renato Sanches); Di Maria, Prestianni (71' Rego), Akturkoglu (61' Schjelderup); Pavlidis. All. Lage.

Auckland City (5-4-1): Garrow; Lagos, Mitchell, Den Heijer (81' Gray), Boxall, Bell; Yoo (59' Ellis), Zhou (46' Garriga), Ilich (59' Manuel), Zeb (59' Manickum); Bevan (73' De Vries). All. Posa.

Marcatori: 45+8' rig., 98' rig. Di Maria, 53' Pavlidis, 63' Renato Sanches, 76', 78' Barreiro Note: ammoniti Carreras, Kocku, Bajrami.