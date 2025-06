L’Inter batte il River con Esposito e Bastoni e vola agli ottavi del Mondiale per Club

Seattle, 26 giugno 2025 – Missione compiuta per l’Inter. La squadra di Christian Chivu si è qualificata agli ottavi di finale del Mondiale per club battendo per due a zero il River Plate nella terza partita del girone E. A decidere due gol nell’ultimo quarto d’ora, prima con lo squillo di Pio Esposito, che si conferma giocatore da Inter, poi con il raddoppio di Bastoni a sigillare i conti. Fuori il River, rimasto in dieci dopo un’ora per l’espulsione di Martinez Quarta. Lunedì subito in campo per gli ottavi di finale contro la Fluminense.

Buona Inter dall’inizio alla fine

Potrebbe sembrare che l’espulsione di Quarta agevolato oltremodo l’Inter, ma la supremazia dei vice campioni d’Italia e d’Europa era stata tangibile anche nella prima ora di gioco. Annullato Mastantuono, l’Inter si è calata nella parte contro la coriacea formazione argentina, creando buone palle gol anche a fine primo tempo, prima con Esposito, conclusione deviata in angolo da Quarta, poi con Lautaro, col sinistro di poco a lato al termine di una buona azione rifinita da Mkhitaryan. La partita non era di quelle semplici, perché come prevedibile il Monterrey stava dilagando contro l’Urawa Reds e una sconfitta avrebbe sancito l’eliminazione dell'Inter, così il River ha dovuto per forza di cose tentare di vincere la partita. Non c’è riuscito. Gli argentini si sono ritrovati a dover difendere, con l’Inter a prendere il comando delle operazioni. I nerazzurri hanno sfiorato il vantaggio con un rischio di autogol di Acuna, poi Dimarco ci ha provato da lontano col suo proverbiale sinistro. Grande chance anche per il dieci nerazzurro, fermato dal portiere Armani. Il turning point a metà ripresa. Quarta ha combinato un disastro, sbagliando ad addomesticare un pallone che è diventato preda di Mkhitaryan lanciato rete: fallo e rosso. Chivu allora ha buttato nella mischia Sucic e dopo dieci minuti è stato ripagato: assist per Esposito e vantaggio meritato. Destro da centravanti vero. La partita l'ha chiusa Bastoni nel finale mentre il River è impazzito Montiel si è fatto espellere per doppia ammonizione. Primo step raggiunto per l’Inter che dopo l’avvio balbettante ha cambiato il proprio destino rimontando gli Urawa Reds, decisivo Carboni nel finale, modificando l’inerzia di un girone partito sotto tono. Nerazzurri dunque primi nel gruppo E e qualificati agli ottavi di finale, dove incontreranno i brasiliani della Fluminense. La squadra carioca ha pareggiato contro il Mamelodi nell’ultima partita della notte e ha chiuso al secondo posto dietro il Borussia Dortmund il gruppo F. Si gioca già tra quattro giorni, lunedì 30, alle ore 21 italiane. Soddisfatto il tecnico Christian Chivu, che guarda già al futuro: "Ci aspetta un'altra battaglia, dobbiamo trovare le energie fisiche e mentali e trovarci pronti per il prossimo avversario". E intanto si gode Esposito: "Dovrà offrire la cena - scherza il tecnico - Sono contento per lui, non era semplice dal punto di vista nervoso e fisico. Lui come i suoi compagni ha fatto una grande gara. Futuro? Si vedrà quando finirà questa competizione, in questo momento pensiamo a quello che dobbiamo fare qui perché è una competizione vera".