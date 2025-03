Roma da urlo: nel 2025 nessuno come i giallorossi

Roma, 10 marzo 2025 – Dall'arrivo di Ranieri la Roma si è completamente trasformata. Dopo un inizio di stagione difficile segnato dal binomio De Rossi – Juric in panchina, la dirigenza giallorossa ha deciso di affidare le redini della squadra a Claudio Ranieri, che è tornato in panchina dopo la salvezza conquistata con il Cagliari nella scorsa stagione. Sir Claudio ha messo in campo tutta la sua esperienza ed è riuscito a risollevare la Roma, che nel frattempo ha scalato la classifica ed è tornata in zona Europa. Alla luce di quanto successo nella scorsa giornata di campionato, i giallorossi sono saliti al settimo posto in classifica, a -6 dalla Juventus quarta. Dopo aver superato il Milan nella ventiseiesima giornata, Ranieri e i suoi si sono lasciati alle spalle anche la Fiorentina, che ha trovato la sconfitta nel match del Maradona contro il Napoli. Dati alla mano, la Roma è indubbiamente la squadra più in forma del campionato, con cinque vittorie di fila e ben 26 punti conquistati dall'inizio del 2025, ma se si allarga l'indagine si può notare come dall'inizio del nuovo anno i giallorossi siano la squadra che ha racimolato più punti in tutti i migliori cinque campionati europei. Con 26 punti in 10 partite, la Roma si classifica al primo posto davanti a Liverpool (25 in 11 gare), Bayern Monaco (25 in 10 partite), PSG (25 in 9 partite) e Inter (21 in 11 apparizioni). Inoltre, in Serie A i giallorossi sono imbattuti dallo scorso 15 dicembre, quando persero 2-0 contro il Como al Sinigaglia. Dal 1° gennaio del 2025, Ranieri e i suoi hanno collezionato 8 vittorie: 2-0 contro la Lazio nel derby, 3-1 contro il Genoa, 2-1 contro l'Udinese, 1-0 contro il Venezia, 1-0 contro il Parma, 4-0 contro il Monza, 2-1 contro il Como e 1-0 contro l'Empoli. Sono arrivati poi due pareggi (2-2 contro il Bologna e 1-1 contro il Napoli) ma ben zero sconfitte. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro anche per quanto riguarda la fase offensiva e quella difensiva: dall'inizio dell'anno i giallorossi sono andati a segno ben 19 volte e hanno subito appena sei gol, solo uno nelle ultime cinque gare. La scalata della Roma potrebbe non fermarsi qua: ora i punti che separano Dybala e compagni dalla zona Champions sono 6, in attesa della gara di questa sera tra Lazio e Udinese, ma sognare non costa nulla, e dato lo stato di forma della squadra tutto sembra possibile. In ogni caso, prima della prossima gara di campionato, che vedrà i giallorossi impegnati in casa contro il Cagliari, ci sarà la difficile trasferta in Spagna contro l'Athletic Bilbao per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La Roma arriva dal successo casalingo maturato nel finale grazie alla rete di Shomurodov, ma servirà una prestazione pressoché eccellente per espugnare il San Mamés e proseguire il cammino nella competizione europea.