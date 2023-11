"Roma e Atalanta in cerca di fuga: oggi le sfide per l'Europa League"

Ancora show con le coppe. Per l’Europa League oggi alle 18,45 la Roma in casa dello Slavia Praga. C’è la possibilità di andare in fuga definitivamente nel girone G e mettere in ghiaccio gli ottavi. L’Atalanta ospita invece lo Sturm Graz alle 21. Gasp, in caso di vittoria avrebbe la possibilità di consolidare la testa del girone D. Fiorentina impegnata in Conference League: Alle 18,54 si gioca in casa del Čukarički per staccare Genk e Ferencvaros. Dirette su Sky e Dazn.