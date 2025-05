Roma-Fiorentina: tre punti dal profumo di Champions all'Olimpico, formazioni e orari tv

Roma 3 maggio 2025 - Quattro giornate al termine, ancora poche curve prima del traguardo e diversi duelli testa a testa per decidere chi farà parte delle quattro italiane elette per rappresentare la Serie A in Champions League. Tra tutte le candidate, in un bellissimo scontro aperto a più formazioni, due di queste sono Roma e Fiorentina, entrambe al momento parte del gruppo delle inseguitrici. Due squadre che hanno bisogno di punti e di approfittare di ogni singolo errore delle rivali per tenere vive le proprie speranze. Speranze e sogni che dovranno però affrontarsi nel tardo pomeriggio di domani allo stadio Olimpico, quando alle 18 le due squadre si affronteranno per la trentacinquesima giornata di Serie A.

La Roma in questo momento è la squadra da battere, senza se e senza ma. Nel solo girone di ritorno i capitolini hanno ottenuto 37 punti in quindici partite giocate. Una media ampiamente sopra i due punti a partita, che significa primato nella seconda parte di stagione. Un rovescio d'oro della medaglia però pesantemente intaccata dall'avvio complicatissimo, dove De Rossi e Juric si sono avvicendati prima di Ranieri in panchina. L'esperienza del maestro romano ha però dato una nuova consapevolezza ai giallorossi e da una posizione complicatissima di classifica: appena di due lunghezze sopra la zona retrocessione, ore le due lunghezze sono di distanza dalla Champions, dove sono stati oltre una decina invece i punti recuperati dalla Roma. Questo ha permesso ai giallorossi di vivere questo finale in volata e ora è necessario essere spietati, sportivamente parlando, vincendo questi scontri diretti, come ad esempio si è fatto a San Siro contro l'Inter, per centrare un quarto posto che sarebbe l'ultimo capolavoro della strepitosa carriera di Claudio Ranieri.

La storia del tecnico romano sarebbe bellissima e probabilmente meriterebbe il lieto fine, ma è chiaro come la Fiorentina, così come le altri rivali, non abbandoneranno il proprio di sogno per la Roma. Prima con Italiano, ora con Palladino, sono ormai tre-quattro le stagioni in cui i Viola tentano ripetutamente l'assalto all'Europa più importante, finendo però sempre per doversi "accontentare" della Conference League. Questa stagione però c'è voglia di fare quel salto in alto e l'obiettivo è vicinissimo. I gigliati al momento contano solo tre punti a separarli dalla Champions in una lotta senza quartiere, che sicuramente costringerà qualcuno fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione. La paura in Toscana è proprio quella di restare fuori da questa lotta, visti i tanti scontri diretti da dover affrontare. Domani si comincia con quello nella capitale contro i giallorossi e ottenere tre punti per iniziare sarebbe l'inizio volata perfetto.

Le designazioni arbitrali comunicate dall'Aia hanno visto la scelta di Daniele Chiffi della sezione di Padova come arbitro per la sfida della trentacinquesima giornata di Serie A, tra Roma e Fiorentina. Il direttore di gara veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Di Gioia e dal quarto uomo Arena. In sala Var invece ad assistere l'arbitro durante la gara ci sarà la coppia composta da Mazzoleni e Pezzuto. Direzione numero 21 della stagione per il fischietto padovano, la numero 16 di Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Serie B e la semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta. A queste ne aggiunge anche due internazionali, una in Conference e una in Nations League. Sono undici i precedenti tra Chiffi e la Roma, dove lo score giallorosso è di 6 vittorie, 1 pareggio e 4 ko capitolini; sono 13 invece gli incroci con la Fiorentina, 4 successi, 3 pareggi e 6 ko il bottino dei viola con l'arbitro della sezione di Padova.

Probabili formazioni

Ranieri va verso la conferma del 3-5-2 già vist contro l'Inter, con lo schieramento di due attaccanti veri come Shomurodov e Dovbyk a guidare in avanti la squadra giallorossa. Conferma per Soulé, il quale però giocherà nel ruolo di quinto di destra, con Angeliño sul lato opposto. Il tecnico capitolino potrebbe optare per Pellegrini come mezzala di centrocampo, in un reparto che sarà completato da Cristante e Koné. Dietro la linea davanti a Svilar vedrà Mancini al centro, con Çelik e N'Dicka al suo fianco a completare il reparto.

Palladino ritrova Kean dopo il periodo di assenza per motivi personali. Già visto in campo a gara in corso contro il Real Betis, dovrebbe essere titolare con Gudmundsson nell'attacco a due della viola. In mediana Fagioli detta i tempi, con Mandragora e Adli, con Folorunsho e Gosens sulle corsie, scalpita però Parisi, il quale punta alla maglia da titolare del connazionale. In difesa confermato De Gea tra i pali, ma non ci sarà Ranieri, fuori per squalifica, al suo posto Marí con Pongracic e Comuzzo a comporre la linea arretrata.

Roma (3-5-2): Svilar; Çelik, Mancini, N'Dicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Shomurodov, Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Fagioli, Adli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Raffaele Palladino.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Fiorentina dello stadio Olimpico, valevole per la trentacinquesima di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 4 maggio 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Dario Marcolin.