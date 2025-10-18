Bonny lancia l'Inter in vetta: battuta la Roma 0-1

Roma, 18 ottobre 2025 – L'Inter balza in vetta. Basta una zampata di Bonny, in un primo tempo ottimamente giocato, per lanciare la squadra di Chivu in testa alla Serie A assieme a Napoli e Roma, ovviamente in attesa dei match di Milan e Juventus. Il francese ha deciso la sfida dell'Olimpico dopo pochi minuti, ma nella ripresa c'è stata la reazione della Roma con Sommer sugli scudi e Dovbyk a sprecare da pochi passi. Sono sei vittorie in fila tra campionato e coppe per l'Inter che dunque lancia la sua candidatura per lo Scudetto dopo l'avvio difficile. Rimandata la Roma che continua a non ingranare le marce alte in casa, ma Gasp può essere soddisfatto della ripresa.

Bonny subito

Gasperini rinuncia al centravanti di ruolo e lancia la coppia argentina Dybala-Soulè con Pellegrini a supporto, mentre Chivu sceglie ancora Bonny al fianco di Lautaro. Duelli importanti a centrocampo con la sfida Kone-Calhanoglu, poi sulle fasce con Wesley-Dumfries e Celik-Dimarco per due moduli quasi speculari. La prima mezza chance è interista, innescata da una brutta persa di Pellegrini ma Barella è impreciso nel cross verso Bonny. Proprio l’attaccante stappa la partita al sesto minuto. La difesa romanista è molto alta, Barella stavolta ha i tempi giusti nello spazio in verticale per il francese che è freddo a trafiggere Svilar: 0-1. L’Inter parte bene, con intensità e ampiezza, poi con la riaggressione per evitare che la Roma esca dalla metà campo. I padroni di casa provano a reagire al 12’ con Pellegrini che va in percussione, ma il destro dal limite è sporcato da Mkhitaryan. Il pericolo giunge anche dal corner successivo con l’anticipo di testa di Cristante che sorvola alto sulla traversa. Spreca invece l’Inter due minuti più tardi. Ottima pressione di Bastoni a rubare palla su Ndicka, poi centro per Mkhitaryan che spara alle stelle il destro da buona posizione. Partita comunque interessante nel primo tempo, con ritmo, buone giocate, buon pressing e intensità anche se l’Inter si fa preferire per manovra e atteggiamento.

Ancora gli ospiti al 23’, spesso sfondando in fascia sinistra e un Dimarco in forma, tuttavia la palla verso Lautaro, che era appostato a centro area, è intercettata sul più bello. L’Inter l’ha studiata bene e continua a rubare palla, come al 29’ con un altro errore di Pellegrini che poi sfocia nel sinistro di Calhanoglu a lato. Solo nel finale di tempo si fa preferire la Roma con i nerazzurri più di rimessa, ma vere e proprie occasioni dalle parti di Sommer non ne arrivano e l’Inter addomestica bene la fase difensiva puntando poi sulla velocità del contropiede. C’è sempre la sensazione che in ripartenza la squadra di Chivu possa fare male, anche se negli ultimi minuti di primo tempo è emersa una gestione del risultato senza eccessivi rischi e con l’intento di non rimettere in corsa la Roma. All’intervallo i nerazzurri sono meritatamente avanti di un gol.

Dovbyk poco reattivo, il resto lo fa Sommer

L’Inter parte aggressiva anche nella ripresa e crea subito la prima occasione da corner con la battuta di Calhanoglu e la girata aerea di Lautaro che sibila a lato. Al 50’ un intercetto di Bastoni diventa una apertura in contropiede per Dumfries, inspiegabilmente solo in campo aperto, ma Svilar ci mette una pezza e tiene a galla la Roma. Dalla parte opposta una invenzione di Kone pesca Dybala in profondità: sinistro e mani di Sommer verso l’esterno della rete. Dal corner successivo stacca Hermoso ma c’è ancora Sommer a salvare. La reazione giallorossa è veemente e il portiere svizzero ci mette le mani alla terza occasione, stavolta su una punizione rapida di Dybala che non sorprende lo svizzero. Gasp cambia al 55’, dentro Dovbyk e Ziolkowski per Pellegrini e Ndicka per cercare di riagguantare la partita. Inizia a sfondare la Roma e lo fa anche in zona 60’ con la percussione di Dybala che porta Celik a concludere di destro: salvataggio di Acerbi.

Fioccano le chance e dal corner successivo Sommer esce a vuoto ma Dovbyk cestina da due passi la sponda di Soulè. Errore quasi incredibile. Deve cambiare anche Chivu che sceglie Frattesi ed Esposito per ridare un po’ di energia a una squadra che si sta lentamente spegnendo. Si fa preferire la squadra giallorossa che pure al 64’ si presenta dalle parti di Sommer con un diagonale destro di Soulè che finisce tra le braccia del portiere. Fa molta fatica l’Inter a uscire, ma quando lo fa si appoggia sempre alla verticale verso Bonny che spara di sinistro ma in maniera imprecisa. A Chivu serve anche più qualità a centrocampo e opta per Sucic allo scopo di imbottire la mediana e contenere le sfuriate giallorosse e i suoi rispondono con un destro dalla distanza di Bastoni che fa la barba al palo complice una deviazione di Wesley. Gasp si gioca le ultime carte con Baldanzi, Ferguson e Bailey mentre la partita si scalda con qualche cartellino per Ziolkowski e Mkhitaryan a surriscaldare un po’ gli animi. L'Inter prova a gestire gli ultimi dieci minuti addormentando i ritmi e puntando sulla fisicità di Pio Esposito, che è affiancato in avanti da Frattesi, per far salire la squadra, invece i padroni di casa hanno quattro attaccanti in campo più Wesley. Proprio Esposito a sette dalla fine difende palla poi serve Frattesi, abile a sua volta a pescare l'inserimento di Mkhitaryan: palo esterno. Ospiti vicini al raddoppio poco dopo in mischia con il destro di Akanji che sfiora il legno alla destra di Svilar, così la Roma può provarci nel recupero con Dovbyk e Ferguson, tuttavia entrambe le conclusioni di sinistro non trovano fortuna. Vince l'Inter che strappa tre punti all'Olimpico e raggiunge in vetta Napoli e Roma, in attesa di Juventus e Milan.