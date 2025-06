Roma, è ufficiale Gasperini tecnico: “Grande sfida”. E l’Atalanta presenta Juric

Roma, 6 giugno 2025 - Ufficiali le firma di Gian Piero Gasperini con la Roma e di Ivan Juric con l'Atalanta, che così sostituisce proprio il Gasp. "Ho detto sì alla Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione. La possibilità che mi hanno dato Ranieri, la società, la proprietà mi ha dato una grande adrenalina di cui avevo bisogno per cercare di fare qualcosa di buono", ha dichiarato il nuovo allenatore della Lupa.

Sempre oggi anche la Dea ha presentato il nuovo tecnico del dopo Gasperini, cioè il suo allievo più naturale Juric, per lui due anni di contratto. Il legame con Gasp è profondo e lunghissimo, i due si conoscono nel lontano 2003: Crotone, Serie C. Volano in B. Poi in A col Genoa, che acquista Juric su consiglio dello stesso Gasp. Delle 365 partite in carriera, Juric ne colleziona 215 solo con lui. Smette nel 2010 e inizia subito ad allenare la Primavera del Genoa, poi segue il maestro come collaboratore tecnico nella brevissima parentesi all'Inter durata appena cinque partite (in una con Motta in campo) e come suo vice al Palermo. "Da Gasperini ho imparato tutto quello che so del calcio da allenatore - aveva detto tempo fa Juric, solo uno dei tanti e vari attestati di stima -. Siamo diversi come persone, modo di approcciarci ai giocatori e modo di essere, ma a livello calcistico ho preso solo da lui".