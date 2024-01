A Roma un compito arduo: da Lampard a Seedorf, non sempre la grandezza in campo è garanzia di successo in panchina. De Rossi e gli altri, la dura vita delle bandiere

De Rossi alla Roma. Vecchia retorica: una bandiera in panchina. Sì, ma funziona sempre o a volte diventa banderuola? Beh, l’esempio più illustre ha funzionato eccome: Pep Gardiola al Barcellona. E anche Xavi in blaugrana ha già vinto la Liga e una SUpercoppa. Ha funzionato Pochettino nella sua ex squadra, l’Espanyol, al contrario di Alan Shearer, super bomber che ha segnato valanghe di gol al Newcastle e nel 2009 accetta una situazione disperata per il suo vecchio club senza riuscre ad evitarne la retrocessione. Indiscutibile bandiera del Chelsea è stato Frankie Lampard, 13 anni in Blues e due avvenutre da allenatore non proprio esaltanti, anzi. Era un giocatore del Newell’s Old Boys Marcelo Bielsa, poi divenuto leggenda su quella panchina. E non è un caso che lo stadio di Rosario dei NOB sia intitolato a lui.

Dalla scrivania alla panchina: così Fabio Capello ha scritto la storia del Milan da grande ex. Già, poi però è iniziata la Grande Maledizione degli ex e fanno flop prima Seedorf, poi Pippo Inzaghi e infine Brocchi come traghettatore. E’ andata invece benissimo l’avventura di Simone Inzaghi alla Lazio dopo averne allenato la Primavera. Non funzionò granché Montella alla Roma ai tempi di Rosella Sensi, così come alla Juve non ha funzionato Ciro Ferrara. Controversa l’avventura di Pirlo che vince due coppe ma viene esonerato, mentre un ex entrato nella storia della Juve è senza alcun dubbio Antonio Conte.

p. f.