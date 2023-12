Alle 18 Sassuolo-Roma, lo Special One infiamma la vigilia. Mou choc: attacca arbitro e Var, indagine Figc

José Mourinho infiamma la vigilia della sfida di oggi al Mapei (ore 18) contro il Sassuolo, mettendo nel mirino le designazioni di Matteo Marcenaro come arbitro e di Marco Di Bello al Var. Frasi che subito hanno fatto aprire un procedimento della Figc essendo ritenute lesive. "L’arbitro mi preoccupa", dice il tecnico della Roma, "la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questo livello. E nemmeno il Var è un arbitro con il quale abbiamo avuto sempre sfortuna". Poi la previsione: "Mancini prenderà un giallo dopo 10’ e salterà la gara con la Fiorentina (è diffidato, ndr)". Per quanto riguarda Marcenaro, a maggio era quarto ufficiale in un Monza-Roma in cui Mou fu durissimo contro l’arbitro Chiffi e si prese due giornate di squalifica e un’ammenda di 50mila euro. Polemiche c’erano state anche a ottobre, in Cagliari-Roma (1-4), quando Mou fu ammonito su segnalazione del quarto uomo Marcenaro. Mourinho non risparmia poi critiche a Berardi: "Giocatore fantastico. Ma è troppo quello che fa per destabilizzare: prende gialli, falli, rigori inesistenti, Io lo amo e lo odio".