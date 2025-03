Bruno Conti e la malattia: "Mi hanno diagnosticato un tumore al polmone. Ora sto bene"

Roma, 10 marzo 2025 – Bruno Conti ha appena affrontato e vinto la sfida più importante della sua vita. La leggenda della Roma, campione del mondo con la maglia azzurra nel 1982, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport della brutta malattia che è riuscito a sconfiggere. "Due anni fa mi hanno diagnosticato un tumore al polmone – ha svelato l'ex centrocampista –. Devo ringraziare il mio medico di famiglia, il dottor Camilli, che si è accorto subito della mia tosse persistente e il professor Rendina del S. Andrea per le cure che hanno funzionato. Ora fortunatamente sto bene, gli esami sono tutti a posto. E posso dire che mi è riuscito un altro dribbling (scherza, ndr)". L'ex calciatore è un vero e proprio simbolo della Roma, avendo trascorso quasi 50 anni a Trigoria tra ruoli di campo e di dirigenza.

Il ringraziamento a Dan Friedkin

Bruno Conti, nel corso della lunga intervista dove ha parlato anche del suo rapporto con la Roma e l'attuale società, non ha perso l'occasione per ringraziare l'attuale proprietario giallorosso Dan Friedkin, che lo ha sostenuto sin da subito. "Non dimentico di ringraziare il presidente Friedkin – ha dichiarato al quotidiano rosa –. Voleva portarmi a sue spese negli Stati Uniti per le cure: conservo ancora le sue affettuose lettere". Questa dichiarazione ha in questo modo smentito l'indiscrezione secondo cui il clima tra i due fosse ormai arrivato ai minimi termini. "Non è mai accaduto che mi abbiano impedito l'accesso al ristorante di Trigoria – ha spiegato Conti –. Il mio rapporto con la Roma è sempre stato idilliaco. La famiglia Friedkin mi ha sempre tributato un grande rispetto che io ricambio". Le voci in questione fanno riferimento in particolare alla seguente dichiarazione dell'ex direttore sportivo Walter Sabatini, risalente a qualche mese fa: "A Conti viene vietato l'ingresso al ristorante, non so chi fa le cose a Trigoria ma questo è un insulto non solo a Bruno ma al calcio". Conti, idolo dell'ambiente e del popolo giallorosso che lo ha soprannominato 'Marazico', è attualmente coordinatore del settore giovanile del club capitolino.