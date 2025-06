Dybala e lo scontro con Guendouzi: “Quel francese ha la lingua lunga”

Roma, 16 giugno 2025 – Il derby tra Roma e Lazio non può essere una partita come le altre: quando le due squadre si affrontano la Città Eterna si ferma e lascia parlare il campo, con giallorossi e biancocelesti che si contendono il trono della Capitale. Nel corso degli anni ci sono stati tantissimi episodi che hanno animato questa sfida, che è un cult del calcio italiano. Un fatto singolare è andato in scena il 6 aprile del 2024, nel derby terminato 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Mancini. In quella gara, infatti, c'è stato uno scontro decisamente acceso tra Paulo Dybala e Matteo Guendouzi, con l'arbitro e alcuni compagni di squadra sia dell'argentino che del francese che sono dovuti intervenire per allontanare i due giocatori. In quell'occasione, l'ex Juventus ha mostrato un parastinco all'avversario, nella quale era ritratta la foto della Coppa del Mondo vinta nel 2022 dall'Argentina proprio contro la Francia. Dybala ha parlato di questo nel podcast La Casa del Kun di Aguero, queste sono state le sue parole: “Quel francese è uno con la lingua lunga, se la prende spesso con i giovani e infastidisce principalmente loro. Gli diceva: ”Vi compro un biglietto, vi faccio ritornare a casa”. L'ha fatto anche con Soulè quando giocava nel Frosinone: questo mi ha dato molto fastidio, così sono andato a cercarlo in campo”. L'argentino, poi, ha proseguito raccontando esattamente cosa è successo in quel frangente: “Ce ne siamo dette di tutti i colori, poi mi sono ricordato che avevo i parastinchi con la foto della Coppa del Mondo e gliel'ho fatto vedere. Non ha detto più niente”. Sia Dybala che Guendouzi, infatti, erano presenti alla finale di Lusail del 18 dicembre del 2022, vinta dall'Argentina ai calci di rigore. Dybala è stato uno dei protagonisti della gara, segnando il secondo tiro dal dischetto, che ha permesso ai suoi di portarsi in vantaggio dato che prima c'era stato l'errore di Kingsley Coman. Dopo più di un anno di distanza, l'ex giocatore di Juventus e Palermo ha voluto riaprire la ferita del giocatore della Lazio, facendogli rivedere le immagini della vittoria della sua nazionale. Ora Dybala è alle prese con la guarigione dall'infortunio al tendine semitendinoso sinistro, rimediato nella gara contro il Cagliari, che gli ha fatto terminare la stagione in anticipo. L'attaccante, però, non vede l'ora di tornare in campo e prosegue nel percorso di recupero per essere a disposizione di Gian Piero Gasperini già dal ritiro di luglio.