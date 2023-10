Dybala sposa la sua Oriana: la proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi

Roma, 31 ottobre 2023 – In attesa di tornare in campo dopo l’infortunio, Paulo Dybala è pronto a un altro passo, molto più grande. L'attaccante della Roma ha fatto la proposta di matrimonio alla storica fidanzata Oriana Sabatini, con tanto di anello offerto in ginocchio, davanti alla suggestiva cornice della Fontana di Trevi.

A riprendere tutto, con un video postato sui social, il compagno di squadra e di nazionale Leandro Paredes: "Che siate per sempre felici, vi vogliamo bene", ha scritto il centrocampista suo connazionale.

Alla scena ha assistito anche Alvaro Morata, grande amico di Dybala dai tempi della Juventus. Oriana ha poi postato una foto dell'anello, accompagnandolo con la scritta "Per sempre".