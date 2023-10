Europa League: alle 21 la sfida che vale la testa del girone. Mou: "La mia squalifica? Non è volontaria». Roma, Lukaku per domare lo Slavia

"Solamente un i...a può pensare che mi sia fatto espellere volontariamente per non essere in panchina contro l’Inter. Se mi chiedete se la squalifica sia corretta o meno, quello è un altro tema, ma ho visto fare molto peggio ad altri allenatori...". José Mourinho non le manda a dire e mentre prepara la gara d’Europa League della Roma contro lo Slavia Praga (oggi alle 21 su Tv8 e su Sky) pensa già pure all’Inter. I nerazzurri sono la sfida della prossima giornata, e lo ’Special one’ non sarà in panchina a causa della squalifica di Monza. In coppa, il doppio confronto con i cechi può già chiudere il discorso qualificazione. "I giocatori sono bravi e anche l’allenatore, guardando la sua squadra sarà sicuramente bravo. Si vede qualità di gioco, nei giocatori. E’ un avversario che cambia spesso formazione ed è più difficile, abbiamo analizzato le opzioni offensive che hanno", e poi sulla formazione ha chiarito cheche Lukaku "giocherà" insieme a Belotti, con El Shaarawy largo a sinistra al posto di Spinazzola e Karsdorp a destra. In mezzo ancora Cristante, Paredes e Aouar mentre in difesa partirà in panchina Smalling con Mancini, Llorente e N’Dicka.

Oggi anche Sturm Graz-Atalanta (18,45, diretta tv su Dzn e Sky) e, per quanto riguarda la Conference League, Fiorentina-Cukaricki (alle 21, diretta tv su Dazn e Sky)