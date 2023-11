Europa League, alle 21 la sfida con il Servette. Mou, chance ottavi. Il tifo di Draghi

Nel petto dell’ex premier Mario Draghi batte il cuore di un tifoso, "un tifoso che non va allo stadio da 30-40 anni. Da giovane andavo, vinceva sempre una certa squadra di Torino che non voglio neanche....". Lo svela alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo, alla vigilia della sfida d’Europa League tra Roma e Servette. I giallorossi si giocano fuori casa alle 21 (diretta tv Sky e in chiaro su Tv8) il passaggio al prossimo turno: basterrebbe anche solo un pareggio e un passo falso dello Slavia Praga. Gruppo G, classifica: Slavia Praga 9, Roma 9, Servette4, Sheriff 1.

L’altra italiana in Europa è l’Atalanta: Gasperini dovrà rinunciare anche a De Ketelaere per il match casalingo di oggi alle 18,45 (diretta su Sky e Dazn) contro lo Sporting Lisbona. L’ex Milan è alle prese con un’infiammazione addominale, oltre agli infortunati di lungo corso Toloi, Palomino ed El Bilal Touré, c’è anche Zappacosta, reduce da una distorsione alla caviglia. Nella seduta di oggi assente per un virus intestinale anche Djimsiti, ma domani dovrebbe essere della partita. Gruppo D, classifica: Atalanta 10, Sportig 7, Sturm Graz 4, Rakov 1.