Gasp avrà un Bailey in più. "Niente Boca, resto alla Roma». Dybala tranquillizza i giallorossi

La voce aveva scosso l’ambiente della Roma, ieri Paulo Dybala ha tenuto a smentirla subito: "Il Boca? Non c’è niente. Sto bene a Roma, ho un contratto, continuerò qui. Questa settimana inizia il campionato e la stagione termina con il Mondiale", ha detto l’argentino ieri mattina nel programma YouTube Olga, in cui era ospite anche la moglie Oriana Sabatini che aveva dato la stura alle voci di un possibile ritorno al Boca Juniors. "E le grigliate con Paredes? Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate a Roma (dice ridendo la Joya, ndr). L’anno scorso ne ho fatte tante, vediamo quest’anno". Dybala si è detto pronto per la gara contro il Bologna.

Intanto ieri Leon Bailey è atterrato nella capitale a Ciampino. L’attaccante giamaicano si appresta a vestire il giallorosso, l’accordo tra i club Roma e Aston Villa è già stato trovato per un prestito con diritto di riscatto.

Non arriverà alla Roma invece il centrocampista argentino del Manchester City Claudio Echeverri: dovrebbe andare in Bundesliga, almeno secondo Sky Deutscheland, più precisamente al Bayer Leverkusen. I due club avrebbero già raggiunto l’accordo e anche il giovane centrocampista argentino avrebbe l’intesa con il club tedesco. 19 anni, Echeverri parte per una stagione con la formula del prestito senza opzione di acquisto, il Bayer pagherà per intero lo stipendio senza la partecipazione del club inglese.