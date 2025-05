Roma, Gasperini per la panchina? Possibile, ma non è l'unica opzione

Roma 28 maggio 2025 - Il miracolo di Claudio Ranieri non si è compiuto, ma poco male per la Roma, i giallorossi tornano un anno dopo allo stesso punto di partenza di prima, ma con una rosa già parzialmente rinnovata e pronta per il nuovo assalto alla Champions League. Il finale di stagione è stato dolce e amaro, la tristezza di non essere riusciti a raggiungere un obiettivo accarezzato e momentaneamente conquistato per alcuni minuti non è però durata. La gioia della cavalcata, della rimonta e delle emozioni forti che la squadra ha fatto vivere sono rimaste e ora c'è sul piano il futuro del club.

L'addio del tecnico ha lasciato un vuoto senza dubbio importante, ma era qualcosa di già previsto dal copione. Ora la vera sfida è capire chi arriverà a colmare quel vuoto. La suggestione delle ultime ore è di quelle che fa fremere la piazza, ma soprattutto tremare le rivali. A Bergamo infatti sono ore caldissime per il futuro di Gian Piero Gasperini. Mai come in queste ore il tecnico sembra sull'orlo di un addio all’Atalanta. Le trattative con la famiglia Percassi sembravano ben avviate, ma al momento non si è ancora arrivati alla fumata bianca. Questa incertezza può voler dire tutto e nulla, ma è senza dubbio raro vedere un tecnico arrivare così vicino alla sua scadenza, quando è intenzionato a proseguire il suo percorso su quella panchina. Il Gasp ci ha abituato a rinnovi last minute, ma la sensazione questa volta appare diversa.

Sul piatto infatti il tecnico di Grugliasco pare abbia proprio un interessamento concreto da parte della Roma. Incassato il no secco dal Como per Cesc Fabregas, Ghisolfi avrebbe virato su Gasperini e avrebbe avuto un primo contatto positivo con il suo entourage. Stando a quanto raccolto nelle scorse ore, il tecnico avrebbe ricevuto una proposta da circa 5 milioni di euro più bonus, cifre elevate che soddisfarebbero l'allenatore. Il feeling con Ranieri non è un mistero e lo schieramento in campo simile, oltre a un gioco basato da entrambe le parti sul grande agonismo, potrebbe fare il resto. Si tratterebbe di una scelta di continuità dopo l'esperienza appena conclusa, che potrebbe così portare a variazioni minime nella rosa, le cui basi solide sarebbero state poggiate proprio dall'allenatore romano in questo finale di stagione.

Occhio però al colpo di coda della Juventus. I bianconeri hanno segnato l'inizio della carriera sia da giocatore, sia da allenatore di Gasperini e la panchina juventina offre anche la Champions fin dalla prima stagione. La grande differenza è l'assenza di un'offerta da parte della Vecchia Signora al tavolo. Proprio per questo in casa romanista si sta cercando l'accelerata definitiva per il sì del tecnico. Non mancano però le alternative di alto profilo in casa giallorossa. Edin Terzic è un profilo ancora molto gradito a Florent Ghisolfi e in caso di improvvisa fumata nera per Gasp, si virerebbe con forza su di lui, mentre Sarri, recentemente accostato alla Lazio, non è un obiettivo giallorosso.