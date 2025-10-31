Così Gasperini ha fatto rinascere Dybala: contro il Parma l'assist numero 300

Roma, 31 ottobre 2025 – Se la Roma ha cominciato il campionato nel migliore dei modi e si trova al primo posto in classifica al pari del Napoli lo deve soprattutto a Paulo Dybala. L'ex Juventus è tornato al centro del progetto giallorosso e Gasperini conta tantissimo su di lui. Nelle otto partite nelle quali è stato chiamato in causa, l'argentino è stato impiegato in tutti i ruoli dell'attacco: dalla seconda punta alla punta centrale, ma anche sull'esterno, come nella gara contro il Pisa. In tutte le occasioni, Dybala ha sempre risposto presente, dimostrando di essere l'arma in più di questa Roma. Con lui in campo, Gasperini può scegliere di giocare sia con un attacco leggero che con uno più fisico, posizionando il numero 21 in base alle caratteristiche della squadra avversaria. Finora sono arrivate due reti: in Europa League contro il Viktoria Plzen e in campionato contro il Sassuolo, quest'ultima decisiva per la vittoria per 1-0, ma anche un assist, nella gara contro il Parma. È stato Dybala stesso a battere il corner che ha portato al gol di Hermoso per il vantaggio iniziale della Roma. Quello contro i crociati non è un assist qualunque per l'ex giocatore della Juventus: si tratta del trecentesimo in carriera, tra club e nazionale. Con la Seleccion ha messo a referto 11 passaggi vincenti, con il Palermo 37, con la Roma 67 e con la Juventus 168. Il giocatore di Laguna Larga, che il prossimo 15 novembre compirà 32 anni, sta attraversando una delle fasi migliori della sua carriera e la Roma e Gasperini vogliono preservarlo per una stagione che sarà ancora lunga e faticosa. Inoltre, grazie a queste prestazioni, la società giallorossa sembra sempre più intenzionata ad estendere il contratto dell'ex giocatore della Juventus, che scadrà il prossimo giugno. Chiaramente, l'obiettivo della società è quello di spalmare l'ingaggio nel corso degli anni, ma per il giocatore può essere un'ottima opportunità anche in vista del prossimo Mondiale, al quale Dybala spera di partecipare per difendere il trofeo conquistato in Qatar.