Gasperini nuovo allenatore della Roma, battuta la concorrenza della Juventus; Svilar ancora senza rinnovo

Roma 30 maggio 2025 - La Roma si accinge ad affidare la panchina ad un nuovo allenatore ed è uno di quei passaggi che potrebbe cambiare molto il panorama calcistico italiano. Dopo 9 anni di grandezza, di successi che hanno fatto nascere una nuova grande del calcio italiano, Gian Piero Gasperini si separa dall'Atalanta, la sua destinazione sembra decisa e lo porterà nella Capitale, sulla sponda giallorossa del Tevere. Il tecnico piemontese raccoglie così l'eredità di Ranieri e proverà a riportare la squadra della Lupa in Champions League, un traguardo fin qui mai raggiunto sotto la presidenza della famiglia Friedkin. L'incontro di ieri andato in scena a Firenze tra Florent Ghisolfi e l'allenatore è stato propedeutico per arrivare alla fumata bianca di oggi.

Nella giornata di oggi la Juventus ha provato a mettere i bastoni tra le ruote ai capitolini, tentando un inserimento last minute. John Elkann infatti vuole rivoluzionare nuovamente la squadra, ma pare aver incassato due pesanti no per quanto riguarda il posto di allenatore. L'obiettivo primario era il ritorno di Antonio Conte, ma il rapporto tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis sembra essersi rinsaldato di colpo, preparando così il terreno per una nuova stagione insieme dopo lo scudetto di quest'anno. Le intenzioni dei bianconeri sarebbero così state quelle di virare su Massimiliano Allegri, ma il tecnico livornese ha già raggiunto un accordo ed è stato ufficializzato come nuovo capo allenatore del Milan, lasciando così la Vecchia Signora con il cerino in mano.

Con questi due no pesanti incassati, la Juventus ha cercato così un ultima mossa, provando un altro ritorno, puntando forte su Gasperini. Il tecnico avrebbe ricevuto in giornata la telefonata del dirigente bianconero Comolli, ma l'esito non è stato positivo. Il tecnico ex Atalanta ha infatti ricevuto tutte le rassicurazioni di mercato necessarie per la squadra capitolina, portandolo così a declinare l'interesse juventino. In questo modo non è rimasta più concorrenza e si attende ora solo il comunicato ufficiale circa il matrimonio tra Gian Piero Gasperini e la Roma.

Rinnovo Svilar: ancora stallo tra le parti, ma la sua permanenza è una priorità dei giallorossi

Il tema dell'allenatore non è però il solo sul tavolo per la squadra capitolina. La Roma continua a lavorare sul fronte rinnovi e quello con maggiore priorità al momento è quello di Mile Svilar. Nulla di nuovo su questo fronte rispetto alle giornate precedenti, ma al momento le sue richieste sono considerate troppo elevate per il club romanista. Le parti al momento sono ancora in fase di stallo dunque sulle trattative, ma si attende a breve una nuova proposta per ottenere il sì del giocatore classe 1999. Nelle scorse giornate la squadra giallorossa ha effettuato un'ultima proposta all'entourage del giocatore, ora si attende un'apertura da parte dei suoi agenti per provare con i bonus a diminuire ulteriormente la distanza tra le parti.

La Roma non si nasconde, la sua crescita è stata chiara ed evidente, nessuno lo vuole negare e i giallorossi sono pienamente intenzionati a riconoscere al ragazzo questo salto di qualità. La richiesta di Svilar rimane però ferma intorno ai 3,5 milioni richiesti qualche mese fa con un contratto quinquennale, cifre troppo alte al momento per la squadra capitolina. Diversi club sono alla finestra e puntano alle prestazioni del giocatore belga. Chelsea, Manchester City e Bayern Monaco restano alla finestra in attesa di sviluppi. Un mancato rinnovo nelle prossime settimane potrebbe anche accendere la miccia del mercato per una cessione inaspettata.

Sempre relativo ai rinnovi rimane immobile la situazione di Paulo Dybala. Al momento l'argentino è in vacanza negli Stati Uniti, ma al suo rientro tornerà a lavorare per un pronto rientro in campo dove ad attenderlo ci sarà con ogni probabilità Gian Piero Gasperini. Si attenderanno anche le valutazioni del tecnico, prima di decidere quanto investire del futuro romanista sulla Joya argentina.

Cessioni: l'Arsenal ci prova per N'Dicka, Paredes-Boca è sempre viva la pista argentina

Al momento tutte le energie degli uomini mercato della Roma sono concentrati sull'accordo per il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, ma al momento non è lo stesso ovunque. Nelle ultime ore infatti si parla con sempre maggiore insistenza di un interessamento dell'Arsenal per Evan N'Dicka. Il difensore ivoriano è stato uno stakanovista della stagione romanista: sempre presente in campionato, anche in Europa League non ha fatto mancare il suo contributo saltando solo una partita per squalifica e la trasferta contro la Royale Union Saint-Gilloise. Tutto questo senza mai far mancare il suo contributo e senza cali evidenti di condizione e qualità di gioco.

Una continuità che ha stregato Mikel Arteta e ora potrebbe portare i londinesi ad avanzare un'offerta sul giocatore giallorosso. Non c'è ancora stata un'offerta ufficiale, ma dovesse la squadra inglese convincersi del suo acquisto, di sicuro questa non si farà attendere. Il giocatore al momento starebbe però pensando di rifiutare queste prime avances e di proseguire il proprio percorso con i capitolini, dando così grande fiducia a tifosi e team di mercato.

Complicato da decifrare anche il destino futuro di Leandro Paredes. Il giocatore argentino già dallo scorso gennaio sarebbe finito sul taccuino del Boca Juniors, squadra di cui è tifoso e che lo ha lanciato nel calcio che conta. L'amore per gli Xenezies non è di quelli passeggeri e il presidente del club, Juan Roman Riquelme è ben consapevole dei sentimenti dell'argentino per la squadra giallo e blu. Il sudamericano ha un contratto fino al 2026 con il club e a Buenos Aires si vuole puntare sulle intenzioni del giocatore e questo contratto prossimo alla scadenza per ottenere un prezzo di favore e riportarlo in Liga Argentina.