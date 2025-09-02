Gasperini sul mercato: “Servivano altri acquisti, ma non sempre va come vogliamo”

Roma, 2 settembre 2025 – Ieri alle 20 si è chiuso il mercato e una delle squadre più attive, per quanto riguarda la Serie A, è stata la Roma. Quest'estate i giallorossi hanno accolto il nuovo allenatore, ovvero Gian Piero Gasperini, che fin da subito ha indicato alla società i reparti da rinforzare e i giocatori da prendere. Ci sono stati diversi acquisti, come Ferguson, Wesley, Ghilardi e Bailey, ma anche Ziolkowski, Vasquez e Tsimikas, quest'ultimo arrivato negli ultimi giorni di mercato. Tuttavia, secondo il tecnico giallorosso la squadra avrebbe necessitato di qualche innesto in più e ha parlato della sessione di trasferimenti appena trascorsa nel canale YouTube della Roma: “Servivano altri acquisti e avevamo individuato anche alcune figure, ma non sempre il mercato va come vogliamo. Le operazioni disponibili non avrebbero portato un vantaggio tecnico, perciò abbiamo deciso di non acquistare tanto per farlo. La priorità era chiaramente quella di rinforzare l'attacco e il club era molto disponibile, anche economicamente, ma ripeto: le opportunità dell'ultimo momento non garantivano un reale vantaggio tecnico, perciò abbiamo deciso di fermarci e di rimandare tutto a gennaio, quando saremo più tranquilli. Con la società c'è sempre stata unione di intenti”. Con quest'ultima frase, il tecnico ha voluto spegnere qualsiasi tipo di polemica riguardo un malinteso con la società e inoltre ha parlato anche dei giocatori destinati alla cessione ma che alla fine sono rimasti nella Capitale. L'obiettivo, ora, è quello di recuperarli per renderli funzionali al progetto: “Dovbyk, Baldanzi e Pellegrini? Dobbiamo partire da quello che abbiamo e provare a recuperarli”. L'attaccante ucraino è stato al centro di una trattativa che avrebbe coinvolto anche Santiago Gimenez, giocatore del Milan. Soprattutto negli ultimi giorni di mercato si è parlato di un possibile scambio tra Milan e Roma, con Dovbyk che sarebbe dovuto passare ai rossoneri e il messicano che avrebbe dovuto fare il percorso inverso, ma alla fine questa operazione non si è concretizzata e i due giocatori sono rimasti nelle rispettive casa base. Ma Gasperini non ha alcuna intenzione di arrendersi e, come accennato nell'intervista al canale della Roma, vuole assolutamente recuperare il numero 9, così come l'ex capitano Pellegrini e Tommaso Baldanzi, che sembrava a un passo dal Verona.