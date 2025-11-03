Generosità Celik. Soulé il migliore. Svilar non basta
SVILAR 7. Inoperoso per mezz’ora, tocca il primo pallone per raccoglierlo dalla porta dopo l’1-0 di Pavlovic. Decisivo due volte su Fofana, “mura” Leao, Bartesaghi e Ricci.
MANCINI 6. Prende in consegna Leao che all’inizio combina poco. Poi Rafa si sveglia sono dolori.
NDICKA 5,5. Anche per lui un’occasione nei primi minuti, poi si preoccupa dell’evanescente Nkunku. Ma viene “asfaltato” da Leao sul vantaggio.
HERMOSO 5. Fin quando la le cose vanno bene fa il compitino, poi solo disastri.
CELIK 6. Assatanato pressing e generose ripartenze nella prima parte di gara, Cala alla distanza.
EL AYANOUI 5,5 Spesso in ritardo nelle coperture, per questo è costretto a più di un intervento ruvido.
KONE 6. Corre e difende, mancano gli inserimenti.
WESLEY 6. Motorino perpetuo sulla fascia mancina in avvio, pericoloso anche in zona gol. Quando però Saelemaekers entra in partita, sono problemi.
CRISTANTE 5,5. Subito un regalo di Maignan e la grande chance sprecata col piattone. Poi s’incolla a Modric, ma star dietro al croato non è facile.
SOULÈ 7. Quanta qualità. Sforna assist meravigliosi, una spina nel fianco sinistro di Pavlovic. Inspiegabile la sostituzione alla ripresa.
DYBALA 4 Sbaglia un facile aggancio in avvio, quindi calcia al lato dopo lo svarione di De Winter. E nel finale si fa ipnotizzare da Maignan sul rigore. Un incubo.
Pellegrini 6,5. Una conclusione appena entra, poi si guadagna e calcia la punizione che provoca il rigore. Bailey 5. Si vede pochissimo. Dovbyk sv.
ALL. GASPERINI 5,5. Mezz’ora di calcio con le bollicine, ma zero cinismo. Nella ripresa toglie il migliore (Soulè) e tutte le speranze si spengono sull’ennesimo errore di Dybala.
VOTO SQUADRA 6
Giulio Mola
