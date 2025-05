Mercato Roma: dal rinnovo di Svilar alla permanenza di Dybala, le trattative giallorosse

Roma 29 maggio 2025 - Claudio Ranieri ha salutato e nonostante una seconda parte di stagione a ritmo scudetto, non è riuscito a riportare la Roma in Champions League. Per il terzo anno consecutivo la formazione giallorossa parteciperò alla Uefa Europa League. Una competizione da non sottovalutare, dove i capitolini potranno essere ancora protagonisti. Tutto questo però i capitolini dovranno farlo senza il tecnico romano in panchina, il quale ha confermato il proprio ritiro dopo questa ultima grande cavalcata con il club di cui è tifoso. A sostituirlo, con ogni probabilità, ci sarà Gian Piero Gasperini, i cui contatti con Ghisolfi e gli altri dirigenti romanisti sono sempre più serrati. Quello in panchina non è però il solo nodo al momento al pettine del club capitolino, il cui mercato si preannuncia caldissimo già a partire da alcune delle conferme della rosa che ha ottenuto i risultati di questa stagione. Queste tutte le trattative già in corso in casa Roma.

Situazioni rinnovi: si attende offerta decisiva per Svilar, El Sharaawy ancora giallorosso

Il primo snodo chiave in casa giallorossa parte dal portiere. Mile Svilar è stato un grande protagonista della stagione, un leader tecnico e spesso un baluardo della retroguardia a salvaguardia della porta. Il portiere belga di origine serba è stata una bella sorpresa lo scorso anno, forse la scommessa vinta più importante di De Rossi. Quest'anno però la conferma è stata altrettanto sorprendente. A suon di prestazioni di alto livello, il giocatore ha messo su di sé gli occhi di tante squadre importanti. Club come Manchester City, Chelsea e Bayern Monaco starebbero tenendo in grande considerazione la sua situazione in casa romanista in attesa di aggiornamenti, ma anche il Napoli nelle ultime ore avrebbe acceso i radar sul classe 1999.

La sua trattativa di rinnovo ormai somiglia a una telenovela. La richiesta del ragazzo non è cambiata e indica una cifra vicina ai 4 milioni di euro, mentre i giallorossi al momento si sono fermati a un'offerta dal valore di circa 2,5 milioni di euro. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2027, ma starebbe perdendo la pazienza, cominciando così a guardarsi intorno. Da Trigoria però trapela sicurezza circa il suo futuro. Dopo il nodo allenatore è lui la priorità in casa giallorossa e a breve dovrebbe arrivare l'offerta per blindare il suo futuro.

Il rinnovo del portiere non è però il solo della rosa romanista. Stephan El Shaarawy ha rinnovato il proprio accordo con il club della capitale per un'altra stagione. Sono state infatti soddisfatte le condizioni per il rinnovo automatico del Faraone, che così si appresta a vivere la sua stagione numero nove in carriera con la maglia della Roma, un'esperienza discontinua a causa dell'esperienza in Cina allo Shanghai Shenhua a fare da intervallo. Quest'anno per lui 3 gol e 3 assist, stesso bottino dello scorso anno, ma con un minutaggio ridotto rispetto all'annata passata. Sui social il giocatore ci ha per altro tenuto a ringraziare i tifosi per il supporto ricevuto durante il campionato.

Questione Dybala: c'è il rinnovo automatico, ma quale futuro per l'argentino?

Non c'è dubbio che ogni estate l'uomo della Roma a prendersi la copertina del mercato è Paulo Dybala. Sin da quando ha sposato il progetto giallorosso, l'argentino è sempre stato il fiore all'occhiello della rosa, le cui condizioni fisiche però non gli permettono di reggere il ritmo di stagioni da anche 50 e più partite. Il giocatore al momento è in vacanza, ma presto tornerà in città per completare il suo percorso di recupero dall'infortunio.

Il suo contratto è stato rinnovato automaticamente in base all'accordo precedentemente stipulato, ma la scadenza è fissata al 2026. Nelle ultime settimane si era provato di spalmare il suo contratto su due stagioni, allungandone così la durata fino al 2027, ma la pista è molto fredda. La sua posizione in giallorosso non è mai stata in dubbio come in questa stagione, dove Florent Ghisolfi potrebbe anche tenere le orecchie aperte in cerca di potenziali offerte.

Situazione prestiti: Saelemaekers per ora torna al Milan, Le Fée resterà al Sunderland, Hermoso al Leverkusen

Altre situazioni da definire in casa Roma fanno riferimento ai vari prestiti. In estate i capitolini avevano ingaggiato in prestito con diritto di riscatto Alexis Saelemaekers, con una cifra intorno ai 17 milioni per renderlo poi definitivamente giallorosso. Il giocatore ha convinto, ma il club romanista non è intenzionato a spendere la cifra pattuita in estate per la sua permanenza nella Capitale. Così si è arrivati a una fase di stallo nelle trattative. Tutto ciò sorprende, perché nelle settimane scorse il ds del club, Ghisolfi, aveva dichiarato di avere tutte le intenzioni di trattenere il giocatore, salvo poi arrivare a questa improvvisa fumata nera, che, per ora, rimanda qualunque piano su di lui.

Diverse invece le situazioni relative ai prestiti in uscita. Enzo Le Fée è stato un grande protagonista della seconda fase di stagione di Championship, aiutando il Sunderland prima a trovare la qualificazione ai playoff per la promozione, poi anche a conquistarla sul campo. Titolare nella finale contro lo Sheffield United, è stato protagonista del successo che ha riportato i Black Cats in Premier League, facendo così scattare l'obbligo di riscatto. Obbligo di riscatto scattato anche per Mario Hermoso, la cui stagione con il Bayer Leverkusen è terminata una settimana fa. Si attendono invece di conoscere le intenzioni dell'Inter circa il riscatto di Nicola Zalewski e del Benfica per Samuel Dahl, con i rispettivi club a detenere il diritto per poter trattenere i giocatori capitolini.